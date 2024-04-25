歐盟、大陸貿易緊張升高 習近平訪歐前夕橫生枝節

繼電動車與風力發電機後，歐盟對北京當局不公平貿易行為的調查領域擴及中國大陸的醫療器材採購市場、與安檢設備業者同方威視（Nuctech），在中國大陸國家主席習近平預定5月五年來首度訪歐前夕，再度升高歐、中緊張情勢。

歐盟執委會24日表示，針對中國大陸醫療設備公共採購市場發動調查，以了解中國大陸的政策是否不公平地偏袒當地醫療器材供應商，以及歐洲供應商是否獲得公平的准入管道，為布魯塞爾當局首度動用於2022年通過的國際採購工具（IPI）規範。

歐盟的調查初期將聚焦向業者和歐盟成員國蒐集資訊，接著再與北京針對公平與開放市場展開談判，調查須在九個月內完成。

若歐盟發現中國大陸採購市場缺乏互惠原則，可能限制中國大陸企業參與歐盟的招標，但若與北京的對話促成有形的修正行動，調查可隨時中止。

歐盟主張，北京當局已持續推行扭曲市場的措施與作為，以推動「中國製造2025」政策，目標是在2025年前讓核心醫療設備零組件的本土製造商在國內市占率達到85%，更高階裝置的市占率目標則是70%。

另據英國金融時報（FT）報導，歐盟在23日黎明時分對中國大陸安檢設備業者同方威視位於波蘭與荷蘭的辦公室，發動搜索，為歐盟首度援引新上路的反外國補貼法規，作為搜索外資企業的依據。

三名知情官員證實，遭到調查的對象是同方威視。這家國有公司一度由中國大陸前國家主席胡錦濤之子胡海峰經營，旗下產品已因國安疑慮，在一些西方國家遭禁。

歐盟表示，跡象顯示接受調查的公司，可能收受恐扭曲歐洲市場的外國補貼。中國大陸商務部表示，執法機關在歐盟執委會授權下，沒收了資訊科技（IT）設備與手機、以及檢查文件，並要求取得「相關數據」，指控歐盟把反補貼調查「武器化」。

商務部長王文濤則批評，歐盟在4月23日所發動的突襲調查，是假反外國補貼之名，損害外資在歐盟的經商環境。

中國大陸國家主席習近平預計下個月造訪巴黎，會晤法國總統馬克宏，歐盟最新的調查行動已增添局勢的複雜程度。

布魯塞爾當局已在調查北京政府對中國大陸電動車的支持措施，可能祭出關稅因應。

除了醫療器材與安全設備之外，當局也正緊盯大陸的風電、太陽能、鐵路等產業。