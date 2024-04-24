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美國會TikTok出售法案過關 這十家陸企也剉咧等

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國國會24日通過包含強制出售TikTok在內的包裹法案，讓其他也被華府盯上的陸企擔心成為下個針對目標。路透
美國國會24日通過包含強制出售TikTok在內的包裹法案，讓其他也被華府盯上的陸企擔心成為下個針對目標。路透

美國國會24日通過迫使TikTok母公司字節跳動出售美國子公司的法案。同時，北京也正要求政府部門和國營事業禁止攜帶外國設備上班，導致蘋果在中國大陸銷售持續下滑。這些發展凸顯出一個令人不安的新現實－地緣政治已對企業獲利造成威脅。彭博資訊點出還有另外十家主要陸企，也和TikTok一樣受到華府密切關注：

彭博資訊報導，華府對TikTok的擔憂主要出於可能對美國輿論的影響力和數據收集能力。基於同樣的資安疑慮，拜登政府已在考慮對比亞迪等陸企生產的電動車實施進口限制。目前大陸生產的汽車已面臨美國根據301條款施加的關稅。

此外，已在美國限制名單內的華為、中芯國際、海康威視和大疆創新，未來可能面臨更多壓力。已有國會議員提議對華為和中芯施加進一步出口限制，認為這兩家公司對美國的關鍵基礎設施構成威脅。拜登政府先前也曾考慮對海康威視進行制裁，也有議員鼓吹對大疆實施更多限制，這兩家公司被視為對美國關鍵基礎設施和資安構成威脅，也都被指支持大陸在新疆侵犯人權。

對國安問題的疑慮可能導致阿里巴巴、騰訊和百度因雲端運算服務而受到牽連。拜登政府去年曾經表示，正在研究限制大陸透過雲端服務供應商租借先進半導體。騰訊的遊戲和社群平台也被視為潛在的影響力和數據收集載體，加劇了美國立法官員的擔憂。

美國的審查也延伸到一些並未直接參與美中技術競爭的較新公司。美國國會已就勞工和可能逃避美國海關執法問題，對快時尚品牌希音（Shein）和電商平台拼多多旗下的Temu發起調查，也有人呼籲對這兩家公司的商品實施進口限制。

美國國會通過的TikTok法案雖然本身涉及範圍較窄，可能不會造成連鎖反應，但顯然將造成更廣泛的影響。在太平洋兩岸，國家安全和經濟安全的界線已變得模糊。隨著陸企在全球和技術層面的擴張，可以預見美國將對它們實施更多限制。

TikTok 拜登 美國

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