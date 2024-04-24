PMI美降歐升 主要國家今年經濟成長將趨於平衡

依據多個國家4月採購經理人指數（PMI）顯示，美國民間部門經濟活動減緩，而其他主要經濟體上升，顯示今年全球經濟成長將比去年平衡得多。

標普公司23日公布美國4月製造業與服務業綜合PMI從3月的52.1，大幅下降到50.9；歐元區則由50.3上升到51.4，且是連續第二個月上升，尤其德國出現近一年來首次擴張。歐元區PMI是11個月來最高，顯示經濟擴張的速度比經濟學者的預期更快，也顯示歐、美之間經濟成長的差距正加速縮小。另外日本、印度及澳洲數據顯示4月經濟加速成長，英國也優於預期。

PMI數據中還有一些信號也顯示美國經濟將進一步降溫。標普市場情報部門首席景氣經濟學者威廉森表示，「由於4月數據顯示新企業數量出現六個月以來首度減少，且廠商對未來的產出預估也降到五個月來低點」。

PMI顯示，歐、美兩地經濟活動的最大差別在於製造業部門。美國製造業擴張速度雖減緩，但仍持續擴張；歐元區製造業則更進一步萎縮，但服務業則加速擴張。

歐元區企業不僅認為當前經濟活動回升，也預期未來幾個月展望良好；4月景氣預期指標雖稍稍降溫，但3月時曾達到2022年來高點。摩根大通估計歐元區第1季經濟年增率將達0.5%，第2季將上升到0.8%；預估美國第1季年增2.3%，但第二季年增率將降到1.5%。