【集微發佈】韓國存儲晶片出口數據：Q1同比增長75% 均價已接近2022年水平

集微網報道 存儲市場在經歷漫長下行周期後，從去年下半年開始逐步回暖，作為全球半導體市場「晴雨表」，存儲晶片的價格止跌回升可能預示著新一輪市場周期的到來。全球存儲看韓國，集微網通過數據詳細解讀韓國存儲晶片出口狀況，分析存儲晶片市場趨勢，發佈《韓國半導體海關進出口-存儲晶片出口額》。

2024Q1出口額同環比大幅上升

據韓國海關總署數據，2024年第一季度，韓國存儲晶片出口額為154.79億美元，同比上升75.0%，環比上升16.2%；出口重量為819.6噸，同比上漲0.7%，環比下降13.9%；均價同比上升73.8%，環比上升34.9%。

其中，2024年3月份，存儲晶片出口額為57.66億美元，同比上升54.1%，環比上升11.4%；出口重量為272.8噸，同比下降23.9%，環比上漲0.9%；均價同比上升102.5%，環比上升10.4%。

回顧過去四個季度，從2023年第二季度起，出口額連續增長；出口重量今年一季度環比有所下降，同比基本持平；出口均價方面從去年第二季度起保持連續上升之勢。

韓國關稅所22日發佈的初步核實數據顯示，韓國4月前20天出口額為358億美元，同比增加11.1%。出口持續回暖受益於半導體出口復甦強勁，半導體出口增加43%，連續5個月增幅保持兩位數。

出口單價恢復至2022年同期水平

從近十年韓國存儲晶片的出口價格趨勢看，出口晶片重量波動較為平穩，出口總額的波動基本與價格波動成正比，且價格波動呈周期性變化，變化周期約3-4年。

從下圖中可以看出，2023年下半年開始，價格周期已經觸底，出口價格逐步回升，至2024年3月份，出口額及出口價格已經逐漸恢復至2022年水平。

據DRAMexchange數據，DRAM存儲晶片的現貨平均價自去年下半年開始止跌回穩，並於近幾個月呈現不斷上漲趨勢。