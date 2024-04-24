馬斯克和特斯拉財報說了什麼？八大重點一次掌握

儘管特斯拉23日公布的第1季獲利、營收、利潤率都不如市場預期，甚至警告今年全年成長展望放緩，但盤後股價卻大漲12%，原因就是特斯拉宣布要在明年初提前製造更平價的車款，讓投資人願意埋單。

以下整理特斯拉最新財報和執行長馬斯克談話的重點：

1. Q1財報失色

--首季的電動車事業毛利率為16.4%，低於市場預期的17.6%，更遠不如2022年初達到的30%毛利率高峰。

--每股盈餘45美分，年比下滑47%；營收下滑9%至213億美元，都不如分析師預估。

--自由現金流為負，負25.3億美元，不如去年同期的正4.41億美元自由現金流。

--資本支出年比增加34%至27.7億美元，比市場預期高。

--營業利益年減56%至11.7億美元，低於市場預期。

2.全球特斯拉庫存Q1大增近一倍

截至3月底，特斯拉的全球電動車庫存量攀升至相當於28天的供應量，遠比去年底的15天激增。這項指標顯示特斯拉要花多久的時間把電動車從倉庫移出。

3.預告今年成長明顯放緩

特斯拉預告今年交車量成長率可能明顯低於去年，理由是團隊投入推出新一代車款與其他產品。

4.宣布提前推出更平價的新車款，但沒有明說是否為Model 2

特斯拉將把一款更平價的新車款製造時間，從2025年下半年，提前至2025年初，甚至是今年底。

然而，新的平價車款是否就是外界預期售價為2.5萬美元的Model 2？特斯拉和馬斯克的說法都模糊不清。

馬斯克不願回答新車款是否為全新車型、或者只是以現有車款進行小幅改版。特斯拉僅表示，會以當前的產線製造、利用當前平台與一種新一代平台的各部分來進行，但警告說，這樣的計畫「可能會導致成本降幅不如原先預期」。

5.自駕計程車（robotaxi）將是未來產品之一

特斯拉表示，持續追求利用「革命性」、「未曝光」的製程來生產規劃中的自駕計程車，但沒有提供推出的時程表。

馬斯克表示，特斯拉的自駕車隊將像是「Airbnb與Uber」的結合，一些車輛將屬於特斯拉並進行營運，其他車輛則屬於個人，但在特斯拉的網路上出租。

6.暗示將特斯拉的自動輔助駕駛（FSD）系統進行授權

馬斯克表示，特斯拉與另一家車廠洽談將特斯拉的FSD功能進行授權。這項先進的駕駛輔助軟體目前仍需要駕駛人將雙手放在方向盤上並保持注意力。

7.大力投入AI、大力採用輝達H100晶片組

馬斯克對AI的承諾，從AI基本設施資本支出上季大增至10億美元就可看出，但這也導致特斯拉上季出現25億美元的負資本現金流。

馬斯克說，特斯拉已經安裝3.5萬組H100輝達（Nvidia）模型訓練繪圖處理器，這數字到年底前會攀升至8.5萬組。他說，名為Optimus的人型機器人將「比其他所有東西加起來更有價值」。

8.尋求將公司註冊地改為德州

部分原因是為了抗議德拉瓦州法院撤銷馬斯克在2018年獲得的560億美元薪酬方案的決定。

另外，特斯拉計劃在德州和加州裁員合計超過6,000人，包括在奧斯汀廠的2,688名工人，以及加州多個工廠的3,332人。特斯拉本月15日已宣布，將裁員10%以上。