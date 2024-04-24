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德儀本季財測佳客戶恢復下單 股價盤後大漲近8%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
德州儀器（Texas Instruments）看好本季營運。 路透
德州儀器（Texas Instruments）看好本季營運。 路透

德州儀器（Texas Instruments）本季財測佳，顯示工業與汽車零件需求下滑的問題已經緩解，上季營收也優於預期。利多消息推升股價在周二盤後大漲7.68%。

德儀預測本季營收將多達39.5億美元，優於彭博資訊訪調分析師所估的37.8億美元；預估每股盈餘1.05～1.25美元，分析師的預期為1.17美元。

德儀的本季財測代表著客戶消化完庫存，已經開始恢復下單，這對晶片產業大環境是個好現象。德儀由於客戶基礎在業界最寬廣，遠至太空硬體近至消費電子，所以一向是晶片產業經濟景氣的領頭羊。

德儀財務長利薩爾迪（Rafael Lizardi）表示，公司最大部門工業設備製造的大多數客戶，完成了降低庫存任務，但有些還在努力，所以需求復甦的情況還沒有很平均。他說，「90天前，所有工業方面的終端市場都是走低的」，現在有些雖還是走低，但有些已經有不同表現。

不過利薩爾迪強調，德儀並沒有對這些早期跡象進行太多解讀，因為早期跡象或許可能有誤。德儀將繼續保持不對未來需求進行廣泛預測的政策。

在發表樂觀財測之前，德儀已有一年多的時間營收下滑。例如上季，營收年減16%至36.6億美元，是2020年來最低。不過上季營收優於市場預期的36億美元，也在公司先前所估的34.5～37.5億美元區間的高端。德儀上季每股盈餘1.2美元，較一年前的1.85美元下滑。

費城半導體指數今年大漲，但德儀今年以來股價表現落後，投資人的錢湧入輝達（NVIDIA）那些有人工智慧（AI）題材的股票。德儀股價周二收盤上漲1.25%，報165.47美元。

太空 客戶 庫存

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