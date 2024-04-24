美國經濟數據提振油價、錫價暴跌 黃金收斂窄跌幅

美國經濟數據疲軟，再度強化貨幣政策寬鬆前景，原油價格上漲；錫價創下19個月最大跌幅，黃金則收窄跌幅。以下是整理自彭博的商品行情：

WTI上漲

原油上漲，貨幣政策放鬆前景抵銷地緣政治風險溢價下降帶來的影響。西德州中級原油（WTI）期貨結算價接近每桶83美元。

美國4月採購經理人指數低於預期，企業景氣擴張速度為今年以來最慢。與此同時，一系列原油市場指標顯示交易員正在下調對中東局勢升級風險的預估。美國原油周二盤中一度跌破50日移動均線，為2月份以來首次，這可能會引發更多拋盤。

WTI 6月原油期貨上漲1.8%，結算價報每桶83.36美元；布蘭特原油6月期貨上漲1.6%，結算價報每桶88.42美元

錫價重挫

錫價創下19個月最大跌幅，對中國大陸需求的疑慮引發工業金屬普遍賣壓。

倫敦市場錫價周二一度暴跌8.9%，前一天則在供應疑慮之下觸及2022年6月以來最高價位。

Amalgamated Metal Trading Ltd.的研究負責人Dan Smith表示，錫價之前上漲速度過快。

其他工業金屬全面下跌，LME銅期貨下跌1.3%，報每公噸9706.5美元；LME鋁期貨跌3.4%，報2579美元/噸。

黃金收窄盤中跌幅

黃金價格周二收斂盤中跌幅，債券殖利率和美元在美國數據公布後下降，短暫提振黃金價格走高，但之後回吐漲幅。周二較早由於中東戰爭風險減弱，黃金價格一度下跌1.5%，跌破每英兩2,300美元。

截至美東時間下午4:38，黃金現貨下跌0.2%，報每英兩2322.94美元； 白銀現貨上漲0.5%，報27.3375美元。