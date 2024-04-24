特斯拉明年下半年前推平價車在內新車款 並規劃無人計程車產品

特斯拉周二表示，將在明年下半年之前推出「新車款」，包括更經濟實惠的平價車，這提升了投資人對該公司的信心，股價在盤後交易飆漲逾12%到162.56美元。

這家正苦於因應激烈競爭和需求降溫的電動車製造商沒有說明新產品相關細節，但表示它們將在2025年下半年前問世。這是執行長馬斯克（Elon Musk）1月為推出廣受期待下一代平價車——通常被稱做Model 2——所設定的目標。投資人預計這款車的售價為2.5萬美元，會推動特斯拉成為大眾市場的車廠。特斯拉沒有給出確切的定價區間。

這些車會在現有生產線上產製，使用現有平台和下一代平台的「某些部分」，但有可能「導致成本降低的程度不如先前預期」。

特斯拉還提到「專用的無人自動駕駛計程車（Robotaxi）產品」。該公司計劃打造一個「革命性」製程，但未提供產品發布的時間表。路透本月初報導，特斯拉將用為Model 2開發的同一平台，繼續開發無人自動駕駛計程車。

這家汽車製造商說，推出新車型的計畫將使其能在「不確定時期」更好地控制資本支出。

儘管特斯拉在收盤後公布上季業績疲軟，但談及會有更多經濟型車款的言論令投資人備感期待。

Mahoney Asset Management執行長Ken Mahoney說：「看來最壞情況已經反映在股價上了，有希望能透過一些轉機再次提振銷量。」