通用汽車調高全年度財測

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

通用汽車（GM）上季獲利與營收都優於市場預期，並調高全年度財測，但理由是和電動車無關，而是燃油引擎車輛的定價和需求穩定。GM股價在美股23日早盤應聲漲逾3%。

GM 23日公布，在美國皮卡銷售強勁的帶動下，第1季淨利年增24.4%至30億美元，每股盈餘為2.62美元，營收成長7.6%至430億美元，都高於華爾街預估。GM也上調今年度經調整後的稅前盈餘預測5億美元，上修至125億~145億美元區間。

GM財務長雅各布森表示：「在利率上升的時期，我們的消費者一直非常有韌性。」「過去24個月以來，我們的年化成長率為15%。」「這給予我們信心調高全年指引。」

儘管GM今年首季業績出色，執行長巴拉仍面臨兩大挑戰：扭轉GM中國大陸銷售萎縮的局面，以及挽救其機器人計程車部門Cruise。

隨著中國大陸汽車製造商和特斯拉靠著大幅降價和更新技術產品，大舉搶占中國大陸市場，GM在當地的業務一直步履蹣跚，上季在中國大陸虧損1.06億美元。

在去年底Cruise一輛自駕車在舊金山引發事故後，GM便停止營運。該公司主管今年稍早說，將削減該部門10億美元支出。這個機器人計程車業務去年虧損27億美元，還不包括去年第4季因裁員而產生的5億美元重整成本。

舊金山 計程車

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