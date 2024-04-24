IEA：電動車銷售強勁成長 今年估1,700萬輛

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
國際能源署（IEA）預測今年電動銷量將增至1,700萬輛，占總銷量的20%。 （路透）
國際能源署（IEA）預測今年電動銷量將增至1,700萬輛，占總銷量的20%。 （路透）

國際能源總署（IEA）預測，儘管某些市場經濟環境欠佳，但今年電動車銷售將「強勁成長」，增至1,700萬輛，且預估到2035年時，中國大陸將有近33%、美歐則有逾20%的汽車都是電動車，未來成長的關鍵在於買主的可負擔能力，及能否擴建充電樁基礎設施。

IEA在23日發布「2024年全球電動車展望」報告預測，今年全球電池電動車與插電式混合動力車銷量將增至1,700萬輛，占全球汽車銷售逾20%，高於去年的1,400萬輛銷量與18%占比，「利潤率低、電池金屬價格波動、高通膨率，以及一些國家逐步取消鼓勵購買措施，引發人們對該產業增速的擔憂，但全球銷售數據依然強勁」。

報告預估，今年中國大陸電動車銷量將達1,000萬輛。今年第1季的電動車銷量年增25%，IEA表示，儘管增幅與去年同期相比沒有變化，但比較基期的汽車數量較大，上季銷量就相當於2020年全年銷量。

不過，電動車銷售占比因地而差異，例如美國約為九分之一，歐洲約四分之一，中國大陸則接近一半。

報告表示，相較於傳統汽車，電動車產業成長的關鍵仍是民眾的可負擔能力，不同地區的價格差異很大，歐美內燃機引擎汽車仍比電動車便宜，但中國大陸去年銷售的電動車裡，將近三分之二比傳統車便宜。

但IEA預測，中國大陸電動車品牌出口日增，將對其他市場的「購買價格造成下壓」，有助提高普及度。

IEA指出，另一個關鍵挑戰在於滿足對充電椿基礎設施日益增長的需求，到2035年，充電網將必須擴增到現在的六倍。

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