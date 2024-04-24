越南科技業 結盟輝達

越南科技業者艾福提資訊（FPT）將投資2億美元在國內打造一座「人工智慧（AI）工廠」，並藉由美國晶片大廠輝達（Nvidia）的技術支援，協助越南成為「AI國家」。

FPT和輝達23日發表聯合聲明說，FPT計劃透過輝達的支持促進AI研究，目標是在新工廠開發生成式AI和自動駕駛等AI應用與解決方案。

FPT說，這項合作計畫將有助該公司的車用和數位轉型部門發展AI技術，輝達也將支持相關的研究和培訓。雙方另外也簽署一份「全面策略合作計畫」。

FPT董事長張家平（Truong Gia Binh）說，「我們也取得輝達同意，可在其他國家如日本、台灣或南韓，設立類似設施」。

輝達全球AI計畫副總裁史特里爾（Keith Strier）則說，輝達希望和FPT合作，無論在越南或全球各地都能進行，兩公司正一起幫助越南「成為一個AI國家」。

輝達迄今已在越南投資逾2.5億美元，目前尚不清楚這項新的合作計畫是否增加在該國的投資金額。

越南政府如今大力推動吸引外資投入包含半導體和電子產業在內的國內科技計畫，希望提升國家的AI實力，並在2030年前培養出至少5萬名晶片工程師。

FPT的市值達55億美元，在胡志明市證交所的上市科技公司中最高。