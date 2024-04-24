軟銀擬兩年投入9.6億美元 打造世界級AI

人工智慧（AI）軍備競賽正如火如荼展開，軟銀2025年前將投資1,500億日圓（約9.6億美元），打造世界級的生成式AI，蘋果據傳也正默默布局，近來先後收購兩家AI新創公司，專注於縮小大型語言模型，目標是讓iPhone順暢運作AI，不用靠雲端運算。

日經新聞報導，軟銀繼2023年投資200億日圓建置運算相關基礎設施後，今、明兩年將另外投入1,500億日圓。這筆投資運算基礎建設的金額，規模據信是日本企業最大。

軟銀計劃向輝達（Nvidia）採購繪圖處理器（GPU），不僅會用於軟銀開發模型，也會出租給其他企業。軟銀在完成投資後，運算能力可望在日本首屈一指。

軟銀也在嘗試開發具世界級性能的日語生成式AI，預估在2024年度完成開發具3,900億個參數的模型，最快明年2025年度開始開發含有1兆個參數的高性能模型。

此外，在彭博3月報導蘋果今年初買下加拿大AI新創公司DarwinAI後，AppleInsider也引述法國媒體Challenges的報導指出，蘋果去年12月還收購了法國AI新創Datakaleb。

DarwinAI致力於讓深層神經網路規模變得更小且更具效率；Datakaleb則專注於壓縮演算法。處理演算法的規模愈小、所需功耗就愈少。報導指出，這都顯示蘋果屢次努力縮小大型語言模型，以便在手機裝置上完整運作。

一名消息人士向Challenges表示：「透過壓縮，你能從售價1萬歐元（約10,650美元）的輝達處理器，改用一般只要幾分錢的意法半導體晶片。」

Datakaleb以往也曾投入把AI運用在人臉辨識。不過，法國尚未建立有關人臉辨識的監管規定，如今Datakaleb把工作重心改投入壓縮AI演算法。