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投資人靜待美科技巨擘財報出爐 亞股漲多跌少

中央社／ 香港23日綜合外電報導
投資人看好本週科技巨擘發布的財報將有助抵銷市場對美國聯邦準備理事會（Fed）利率動向的疑慮，亞洲股市今天漲多跌少。日股示意圖。 美聯社
投資人看好本週科技巨擘發布的財報將有助抵銷市場對美國聯邦準備理事會（Fed）利率動向的疑慮，亞洲股市今天漲多跌少。日股示意圖。 美聯社

投資人看好本週科技巨擘發布的財報將有助抵銷市場對美國聯邦準備理事會（Fed）利率動向的疑慮，亞洲股市今天漲多跌少。

市場目前把目光放在亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、Netflix、通用汽車（General Motors）等重量級企業即將發布的財報。觀察家表示，投資人期待見到強勁的獲利數字和正向的獲利前景。

不過，市場憂心一旦企業財報不如預期，股市恐面臨重創。儘管預期聯準會降息的樂觀心理消退，近月來大盤漲勢主要受惠於市場對財報的樂觀預期。

然而，前一天的華爾街三大指數仍收漲。亞股今天追隨美股走勢，延續昨天的漲勢。

日股基準日經指數收漲0.3%，來到37552.16點。港股恆生指數收漲1.9%，來到16828.93點。上海綜合股價指數收跌0.7%，來到3021.98點。

至於亞洲其他股市，雪梨、新加坡、台北、馬尼拉、雅加達股市都收漲。首爾和威靈頓股市則收跌。

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