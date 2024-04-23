美國10年期公債殖利率會升到5%嗎？分析師揭1前提下有可能

由於美國聯準會（Fed）降息時間一拖再拖，使美國公債殖利率勁升，10年期公債殖利率上周最高達到4.696%，令投資人擔憂10年期殖利率是否會再度達到5%。

但分析師表示，殖利率要升到5%，不是那麼容易，條件是降息時機必須更進一步延後，甚至要可能今年內完全不降息，或者是因為通膨居高且經濟持續強勁，而出現升息的可能性。

SEI機構投資長史密吉爾表示，「我們不會對美國10年期公債殖利率升到5%感到意外，即使降息的可能性仍在」。他說，美債殖利率進一步上升，不僅是因為通膨仍高，還有美國政府「預算籌資壓力沉重」，以及期間溢價還沒充分反映在殖利率上。

路孚特（Refinitiv）數據顯示，目前市場預期今年只會降息38個基點，亦即在1~2碼之間。聯準會（Fed）主席鮑爾也對降息預期大澆冷水，表示Fed在降息之前，可能需要更久的時間，才有信心認為通膨將回歸到2%目標。

SEB研究公司美元與歐元利率策略長席堅寧表示，「美國公債市場從今年初就開始修正，尤其是4月，因美國總體經濟指標增強，通膨偏高，以及Fed官員的鷹派談話，形成完美風暴」。他說，美國10年期公債殖利率有可能達到5%，但障礙很高，SEB目前不如此預期，「10年期殖利率要從目前的水位進一步上升，需要新的引爆題材」。

一些分析師表示，美國10年期公債殖利率要升到5%，必要條件是升息具有實際的可能性。Pepperstone資深研究專家布朗表示，「賣壓達到如此程度，必要條件可能是Fed不僅重新討論升息的可性，而且積極考慮此舉，而目前距離這兩種情況還很遠」。

布朗指出，目前的殖利率已足以吸引買家，而5%仍遙不可及；殖利率若「持續上升到此一水位，也可能意味著市場將中性利率的估計值大幅上修，以及通膨重新大幅加速」。

換言之，目前市場仍預期今年內將降息約40個基點（1~2碼），若殖利率要達到5%，條件是市場不再預期今年底前會降息。目前而言，若美國經濟數據再展現一波強勢，使市場對未來兩年的預期降息幅度再縮小1碼，則10年期殖利率可能升到4.80%以上，但中東緊張升高使資金轉入美國公債，將能抑制殖利率升幅。

AXA投資研究所主席艾戈表示，當Fed升息，且明確提高長期中性利率的估計值時，美債殖利率將會上升，通膨仍然居高，且投資人對長期公債要求更高的期間溢價，則10年期殖利率可能升到5%~5.5%，但「這並非我們的預測，而是投資人應該考慮到的一種腳本」。