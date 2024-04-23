華為東山再起？ iPhone Q1在陸銷售重摔19% 寫2020年來最糟表現

彭博資訊報導，Counterpoint研究公司數據顯示，蘋果iPhone第1季的中國大陸銷售大減19%，為2020年新冠疫情爆發以來的最糟表現。華為同期手機銷售則暴增69.1%，顯示這家中國大陸手機製造商日益威脅蘋果在中國大陸高階手機市場的地位。

蘋果上季在中國大陸的智慧機市占為15.7%，排名第三，從去年第1季的榜首大幅滑落。大陸智慧機市占前兩名分別是Vivo（17.4%）和榮耀（16.1%），華為以15.5%緊追蘋果之後。大陸整體智慧機市場，在陸廠榮耀和小米等領軍下，約成長1.5%

iPhone的銷售頹勢引人關注，部分原因是第1季涵蓋中國農曆春節，為傳統的消費旺季。作為對照，華為銷售激增近70%，凸顯該公司在蘋果先前稱霸的高階市場，東山再起。

此前的IDC分析也顯示，iPhone第1季全球出貨量下滑近10%，蘋果準備在5月2日發布財報，此種情況讓人憂慮該公司是否有能力維持成長。

大陸仍是蘋果的最大市場之一，但北京禁止國營企業和政府機構使用外國裝置，生意益發難做。而華為突破美國制裁，發布內建陸製5G晶片的智慧機，當地消費者熱烈擁抱華為重返榮耀。