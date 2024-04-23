快訊

稱魔法對抗魔法...竹科工程師寫搶票機器人「5秒搶1張」 遭逮下場曝光

腸病毒就診數創十年新高 醫憂「1族群」缺保護力：未來恐大流行

全台餘震不斷！「地震包」準備好了嗎？盤點該帶啥、平常放哪、多久更新1次

特斯拉第一季財報將出爐 成長停滯成隱憂

中央社／ 紐約23日綜合外電報導

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）今天將公布財報，執行長馬斯克（ElonMusk）面臨更大壓力，他得向投資人保證，最近的挫折只是出乎意料的減速，而不是意味公司將步向衰退。

特斯拉2022年和2023年大半時間都快速成長，目前卻遭遇挫折；分析師表示，這導致第一季財報風險增加。

韋德布希證券（Wedbush）報告指出，今天的財報和電話會議對特斯拉和馬斯克來說是「關鍵時刻」，是「我們認為特斯拉公司史上最重要的時刻之一」。

特斯拉觀察家原本就預期特斯拉進入2024年將走得更加辛苦，馬斯克在電動車領域一度主導的龍頭地位現在面臨對手更多競爭，不得不宣布一系列降價。

但事情比想像的還要坎坷。

特斯拉4月2日披露第1季交車量令人失望地下滑8.5%後，上週宣布打算裁員10%以上。

上週特斯拉宣布因加速踏板問題召回電動皮卡Cybertruck，各方也揣測特斯拉將擱置平價車Model 2計畫。

正面消息則是，馬斯克表示，特斯拉今年夏天將推出自駕計程車Robotaxi，但分析師指出，安全問題已為自駕計程車的上市時間蒙上陰影。

考克斯汽車公司（Cox Automotive）分析師史崔提（Stephanie Valdez Streaty）表示：「人們對他們的發展方向存在很多困惑。」她說，2024年特斯拉股價下跌超過40%，是個不安的指標。

特斯拉 電動 馬斯克

延伸閱讀

德國第一季電動車銷量暴跌14.1% 特斯拉跌幅更達36.7%！

太捲啦！特斯拉中國全系降價 Model 3僅需台幣104萬

馬斯克：特斯拉FSD全自動駕駛 將有可能在中國上市

Model Y降到歷來最便宜！Tesla三款車全面降價2000美元

相關新聞

路透：中國大陸多家學術機構繞過華府禁令 取得輝達先進晶片

路透查閱上百份招標文件發現，中國大陸10所大專院校和研究機構通過經銷商購買美國超微、戴爾和台灣技嘉科技等公司生產的伺服器...

供應鏈最新威脅！地中海港口警告：貨櫃存放場幾近滿載

地中海西邊的多個貨櫃港現在幾近滿載，讓歐洲零售業者與製造業者面臨庫存成本增加、零組件短缺的風險提高。...

碳價跌 歐綠色基金恐大失血

今年歐盟碳價下跌，可能使歐盟推動新綠色技術計畫的資金減少數十億歐元，並可能危及該區的一些低碳計畫，甚至迫使一些企業將投資...

一台要價87億元的高孔徑EUV機 為何英特爾搶贏台積電超興奮？

台灣的網友常常打趣說，如果在路上遇到印著艾司摩爾（ASML）公司名稱的貨車，絕對要閃遠點，一旦撞到會賠不起，比撞到超跑還慘。

日本電動馬達製造商Nidec上季出現營業損失

日本電動電池製造商尼德科（Nidec）公布上季出現營業損失，主要是因應大陸電動車市場激烈價格競爭而採取重組措施付出了成本...

今年EV銷量估增至1,700萬輛占總銷量的20% 大陸賣1,000萬輛

國際能源署（IEA）預測，儘管某些市場經濟環境欠佳，但2024年電動車銷量仍將強勁成長，達到1,700萬輛。而未來增長的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。