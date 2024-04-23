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迴避銷美美國關稅 中國廠商進駐墨西哥

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
目前中國透過「近岸外包」的方式，將廠房設在墨西哥，除了節省運送費用之外，也能規避中美貿易戰的高昂關稅。（Photo by David Sasaki on Flickr under C.C. License）
目前中國透過「近岸外包」的方式，將廠房設在墨西哥，除了節省運送費用之外，也能規避中美貿易戰的高昂關稅。（Photo by David Sasaki on Flickr under C.C. License）

「100%墨西哥製造！」由墨西哥工廠生產的家具大量流入美國零售業者，但這些工廠背後都是中國資本！中國透過「近岸外包」的方式，將廠房設在墨西哥，除了節省運送費用，也能規避中美貿易戰的高關稅。專家認為，墨西哥當局應審慎應對，避免捲入地緣政治鬥爭。

墨西哥成中美寵兒

BBC》報導，愈來愈多中國企業搬遷到墨西哥北部的工業園區，此處生產的產品將被視為「墨西哥製造」，避免美國對中國課徵的高昂關稅。於墨西哥設廠的中國企業總經理就表示，「搬遷到墨西哥具有經濟性、還能增進物流效率。」

上述狀況又被稱為「近岸外包」，也為墨西哥帶來龐大的經濟效益。截至去年6月，墨西哥出口總額年增率高達5.8%，達到529億美金。

墨西哥前外貿部長皮內達表示，目前中美貿易戰仍沒有減弱的跡象，使得資本流入墨西哥的因素持續存在。墨西哥工業園區協會也指出，預計於2027年完成的場地都已經被買下，也意味著「近岸外包」的趨勢並非只是一時風尚。

警惕兩邊不討好

不僅中國，美國企業也爭取在墨西哥設廠，因為全球供應鏈出現「去中化」的趨勢，使得愈來愈多企業撤出中國，尋找人力資本豐厚的地區。《路透社》報導，如特斯拉就宣布要在墨西哥斥資100億美元建設超級工廠。

墨西哥國立自治大學中墨研究中心的杜塞爾指出，墨西哥過去幾屆政府都沒有針對中、美、墨之間的新三角關係提出戰略，墨西哥當局應謹慎應對中、美之間的地緣政治衝突，警惕被夾在兩者中間，反而兩邊都不討好。

皮內達則認為，問題不在於「近岸外包」是否會進行下去，而是墨西哥能如何應用該趨勢，預計哥倫比亞、越南與哥斯大黎加等國也在進行類似的討論，墨西哥企業與政府需要齊頭並進。

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