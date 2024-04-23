牛津經濟研究院預測：全球糧價今年下滑觸底 明年出現年增幅

獨立的經濟研究機構牛津經濟研究院（Oxford Economics）預測，全球各地糧價今年可望下滑觸底。

牛津經濟研究院撰寫報告，認為全球食品價格2024年會走跌：「我們的基線預測是，今年全球糧食大宗商品價格將寫年減幅，進一步減輕下游食品零售價格的壓力。」

降價主因是許多重要作物「供應充足」，尤其是小麥和玉米。這兩者近幾個月大豐收導致價格持續走跌。FactSet數據顯示，小麥期貨今年來下跌近10%，玉米期貨同期挫低約6%。

報告說，在截至今年8月的銷售年度，全球玉米收成可能達創紀錄水準，小麥收成也很高，僅管略低於2022至2023銷售年度的史上最高紀錄。

但不同於小麥和玉米的價格疲軟，米價卻一直穩步攀升，稻穀期貨價格今年來上漲逾8%。產量占全球40%的印度實施出口管制，對全球供應造成限制。印度去年歉收也推高米價。

根據世界銀行（World Bank）數據，2023年全球糧價下降了9%。聯合國糧農組織（FAO）的全球糧價指數在2月創下三年新低，但在乳製品、肉類和植物油價格上漲的提振下，3月小幅反彈。

牛津經濟研究院首席經濟學家艾哈邁德（Kiran Ahmed）說：「我們預計今年價格再下降5.6%，而明年出現年增幅。」

儘管如此，可能出現不利的天候條件，使糧價有「多半偏向上漲」的風險。例如西非農民正遭遇惡劣天氣和作物病蟲害，可可價最近飆到了創紀錄水準。

報告裡補充表示，如果惡劣天候持續，其他主要作物種植區的收成前景可能受影響，「不過，我們認為現在的價格已經接近底線，將在2024年下半年開始逐步上漲」。

艾哈邁德總結表示，「基本判斷是今年糧價保持低迷，但價格反彈幅度可能比預期更大的風險正在增加。這可能會使糧價通膨率高於我們的基本假設，維持對消費者的壓力。」