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加拿大創舉 溫哥華管制建築物碳排

中央社／ 溫哥華22日專電

溫哥華市成了加拿大第一個管制建築碳排放量的城市，要求商業大樓和住宅大樓報告碳排量並逐步降低，希望達到2050年淨零目標。這項規定將於6月生效。

這項名為「年度溫室氣體及能源限制」（AnnualGreenhouse Gas and Energy Limits）的規定是加拿大城市的創舉，目標是在2030年將大型建築物的碳排放量減少50%，2050年達到淨零目標。新法將於6月1日正式生效。

溫哥華市政府表示，法令要求建築物的擁有者和管理者需報告每棟建築物的能源使用量及溫室氣體強度（greenhouse gas intensity，簡稱GHGi）。2026年起會對違規者處以高額罰款。

施奈德電機公司（Schneider Electric）總裁海特曼（Emily Heitman）說：「溫哥華人口不斷湧入，有越來越多高樓大廈，新法有助減少城市的碳排，目前在溫哥華55%碳排放量是來自建築物。」

這幾年溫哥華新建的大樓都呈現智慧型、科技風，重視節能減碳，但就算老建築，也可以透過改用再生能源、冷暖氣優化和升級、數位技術等來提高能源效率。海特曼說：「屋頂太陽能板就是一個例子，還可以在建築物中設置更好的隔熱、加熱和冷卻系統等。」

卑詩省近幾年經歷極端天氣傷害，山火、水災不斷，太平洋濱的卑詩省一向是加拿大最重視環保的省分，因此海特曼相信溫哥華市民會欣見這個轉變。她預期溫哥華的創舉將引領加拿大其他城市也建立類似的標準。

海特曼說，這不僅有利環境，也對民眾荷包、企業經濟有幫助。「提高能源效率意味著支付更低的電費，而建築升級工程會對當地企業有幫助。」

加拿大 建築 溫哥華 碳排放

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