全面AI化帶動需求 德軟體商SAP上季雲端營收成長25%

德國企業軟體巨人思愛普（SAP）公布第1季雲端營收符合分析師預期，反映人工智慧（AI）需求激增，帶動該公司成長。

SAP周發布新聞稿說，第1季按固定匯率計算經調整的雲端營收較去年同期成長25%，達到了39億歐元（42億美元），符合彭博調查的分析師原估的數字。

SAP是歐洲最大的軟體公司，一直致力於將客戶從傳統就地部署的軟體遷到雲端，並提供商業AI服務以增加吸引力。今年，SAP 宣布對現有客戶提供多達50%的折扣，以加速推動會導致客戶平均支出增加的訂閱模式。

SAP 執行長 Christian Klein 發布新聞稿說：「2024年我們有一個很好的開頭，有信心能夠實現今年的目標。展望未來，我們擁有強大的成長動力-商業AI在我們的雲端組合搭配銷售，尤其在中型市場贏得新客戶。」

SAP跟進業界趨勢，將AI工具納入幾乎所有產品中。SAP 並投資新創企業 Aleph Alpha 、Anthropic PBC 和 Cohere，以加速 AI發展。

SAP 表示，雲端積壓訂單──此為未來12個月可列營收的指標按匯率不變計算成長了28%，達到142億歐元，創下了歷史最大成長。

SAP 上季整體營收為 804 億歐元，較去年同期成長 8%，調整匯率後成長 9%，略高於 FactSet 調查所估的 802 億歐元。

SAP 重申 2024 年的業績展望，按不變匯率計算的雲端營收將達到 170 億歐元至 173 億歐元，成長 24% 至 27%；雲端加軟體營收將達到 290 億歐元至 295 億歐元，成長 8% 至 10%；調整後的營業利益將達到 76 億歐元至 79 億歐元；自由現金流量約為 35 億歐元左右。

SAP在美國掛牌ADR盤後股價上漲1.3%，今年來已上漲15%。