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花蓮凌晨連兩起地震 統帥、富凱兩大樓傾斜倒塌

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日圓續貶 帶旺日本房市

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

投資人今年依然看好日本房地產市場。儘管日本央行3月進行17年來首度升息，但資金依然容易取得。外國觀光客湧入，且企業員工重返辦公室，再加上租金持續上揚，進一步提升這些投資人的樂觀看法。

日經新聞報導，仲量聯行高級研究主管大東佑人（Yuto Ohigashi，音譯）表示，相較於倉儲，日本的飯店和公寓大樓預料今年迎來火熱行情，較低槓桿操作且口袋夠深的投資人預期扮演主要角色，包括主權財富基金與公共退休基金。他說，這類投資人較不受利率影響、有更多餘裕把資金部署在海外房地產。他說，日本房地產投資總額在2023年達3.4兆日圓（223億美元），今年可望達到同樣水準。

根據仲量聯行資料，外國投資人通常占日本房地產投資的20%至25%。此外，辦公室需求上升，東京辦公室閒置率3月降至三年低點的5.47%。公寓租金也在上漲。日圓匯率也將是關鍵，日圓疲軟使日房地產以美元計價時相對便宜，帶動入境觀光並提高飯店業獲利。

房地產 投資人 日本央行

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