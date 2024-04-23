碳價跌 歐綠色基金恐大失血

今年歐盟碳價下跌，可能使歐盟推動新綠色技術計畫的資金減少數十億歐元，並可能危及該區的一些低碳計畫，甚至迫使一些企業將投資轉移到美國。

路透報導，在去年二氧化碳價格飆破每公噸100歐元後，由於電力需求下滑和再生能源發電量增加，導致市場交易的碳排量大幅減少，歐盟碳價到今年2月幾近腰斬。

顧問公司Veyt的市場數據分析顯示，今年迄今，碳價下滑已使歐洲低碳投資預算的潛在營收減少了41億歐元（43.6億美元）。

儘管碳排放量下降顯示碳市場正在幫助歐盟實現其氣候目標，但這也代表可用於歐盟綠色轉型基金和支付成員國氣候努力的資金變少了。

歐盟創新基金（EU Innovation Fund）是該集團為氫和碳捕獲等新興科技提供資金的主要基金，27個成員國依賴該基金來達成氣候變遷目標。

據歐盟估計，如果二氧化碳價格平均為每公噸75歐元，該基金在2030年前應能籌集400億歐元，但歐盟基準碳價已連續三個多月低於此水準。4月22日盤中一度跌逾3%，至每公噸66.44歐元。因此，歐盟今年迄今碳交易收入，比按2023年平均交易價格計算少30%。Veyt的數據顯示，去年歐盟的平均碳價為每噸83.6歐元。

倫敦證交所集團（LSEG）的碳分析師秦炎（Yan Qin）表示：「如果資金減少，將影響資金可以支持的計畫數量。」

碳市場也為歐盟的「現代化基金」（Modernisation Fund）提供資金，以幫助最貧窮的歐盟成員國擺脫化石燃料。

用於能源轉型的資金減少，將打擊在維持國際競爭力之際仍努力實現綠色環保的歐洲產業。有些企業已經乾脆將投資轉移到美國，以獲得潔淨技術補貼。

分析師表示，歐盟碳價下跌可能只是暫時的，到2030年前價格將會上漲，因為市場的設計是每年逐步削減碳權的供應，而一項特殊的「儲備」也將吸收一些過剩的供應。

儘管如此，有些人還是調降了預測。路透2022年對分析師的調查顯示，2024年基準合約的平均價格預測為每噸94歐元，但在1月的調查中已跌至每噸74歐元。LSEG的秦炎表示：「市場變得比任何人預期的更加悲觀。」