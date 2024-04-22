中東緊張局勢和緩 美股早盤止血回漲
美股22日早盤上漲，隨著中東緊張局勢緩和，華爾街投資人本周計劃站穩腳步，準備迎接未來一周將公布的科技大廠財報和通膨數據。
道瓊工業指數22日早盤上漲近百點，或0.2%；標普500指數和那斯達克指數則分別漲0.5%和0.9%；費城半導體指數漲1.3%；台積電ADR一度漲0.4%，之後又翻黑。先前已連六天收黑。
本周投資人將關注企業財報，尤其是科技七雄公司（Magnificent Seven）。特斯拉、Meta、字母和微軟本周都將發布財報。特斯拉早盤跌3%，Meta和字母漲逾1%，微軟小漲0.5%。
標普和那斯達克指數上周分別大跌3%和5.5%，且連跌六天。那斯達克光是周五（19日）就大跌2%，主要是晶片大廠輝達（Nvidia）暴跌10%，拖累其他科技大廠。道瓊指數則因成分股相對較少是科技股，上周幾乎沒有變動。
此外，本周也將公布美國聯準會（Fed）青睞的通膨指標－3月個人消費支出（PCE）指數。
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