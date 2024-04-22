FT：紐約證交所就全天候交易徵詢市場參與者看法

英國金融時報報導，紐約證券交易所（NYSE）正就全天候交易的可行性，對市場參與者展開調查。

這項調查是由紐約證交所數據分析團隊所提出的，並非由管理層發起的，不過，此舉凸顯各界對非正常交易時段交易股票頗感興趣。

全天候交易股票近年來已成為一個熱議話題，因為加密幣已是全天候交易，而新冠肺炎疫情以來，散戶也十分熱中證券投資。此外，其他如美債、主要貨幣、和主要股票指數期貨在內的大型金融市場都已經可以從周一到周五全天候交易，股票交易所明顯落後潮流。

Robinhood 和盈透證券（Interactive Brokers ）目前都提供周末以外的一天24小時交易的管道，交易可以經由平台本身持有的部位來進行撮合，或是透過像Blue Ocean 這類通常和亞洲散戶投資人在各地白天時段交易的「暗池」。

金融時報指出，交易所一旦全天候交易，外界對跨夜交易也將大幅改觀。與「暗池」相比，紐約證交所直接接受美國證券與交易委員會（SEC）監督，穩定性和安全性也會經過測試，而且規定上有任何調查都須經過核准。

紐約證交所這次調查，詢問及受訪者是否認為全天候交易也應該包括周末；投資人在價格波動時該受到什麼保護；以及受訪者要如何安排跨夜交易時段的人力。