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蘋果公布供應鏈名單 南亞科、嘉澤與聯詠不在其中

中央社／ 台北22日電
蘋果（Apple）公布2023會計年度供應鏈名單，南亞科、嘉澤、聯詠等不在名單中。路透
蘋果（Apple）公布2023會計年度供應鏈名單，南亞科、嘉澤、聯詠等不在名單中。路透

蘋果（Apple）公布2023會計年度供應鏈名單，相較2022年度，IC載板大廠南電重返蘋果供應鏈名單，南亞科、嘉澤、聯詠等不在名單中，台積電、鴻海、日月光投控、和碩、仁寶、緯創、國巨等，持續列位蘋果供應鏈。

蘋果公布2023會計年度供應鏈名單，蘋果指出，名單大約涵蓋98%比重與材料、製造、組裝蘋果產品相關的全球供應商。

相較於2022度供應鏈名單，在鴻海集團部分，名單顯示製造蘋果產品據點包括中國廣東、河南、江蘇、陝西、四川、浙江，增加江西，湖北持續不列其中；全球其他地區，巴西的亞馬遜州（Amazonas）以及聖保羅（Sao Paulo）、美國加州此次不列其中，印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）及越南北江省（BacGiang）等地持續列位。

日月光投控相關據點包括中國江蘇及上海、日本山形縣、台灣以及越南海防市，韓國京畿道和新加坡持續不在其中。

值得注意的是，FPGA設計商萊迪思（LatticeSemiconductor）在台灣據點、南亞科在中國江蘇和台灣據點、嘉澤端子在中國廣東據點、2022年度曾列入的聯詠科技（Novatek Microelectronics）、台廠鈦鼎科技（Triotek Technology Incorporated）等，已不在蘋果2023會計年度供應鏈名單中。

相較之下，IC載板大廠南電在中國江蘇和台灣廠，重返蘋果供應鏈名單中。台廠金箭印刷集團（GoldenArrow Printing Company）在中國江蘇和越南河南省據點，新入蘋果供應鏈名單。

至於曾在2022年首次列入蘋果供應鏈的台廠，包括白金科技（Platinum Optics Technology Incorporated）、致伸科技（Primax Electronics Limited）在中國廣東據點、瑞儀光電（Radiant Opto-Electronics Corporation）在中國廣東和江蘇據點、盛禧奧（Trinseo）在台灣據點、華邦電（Winbond Electronics Corporation）等，2023年度持續在位蘋果供應鏈名單。

此外，台積電、可成、正崴、仁寶、華通、台達電子、大立光、光寶科、和碩、新日興、台灣晶技、欣興、燿華、緯創、國巨等主要台廠，持續列入蘋果供應鏈名單。

台積電 廣東 蘋果供應鏈 越南

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