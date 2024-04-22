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標普500邁向2022年來表現最糟月份 後市如何？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
標普500指數即將創下2022年12月以來最大的單月跌幅，該指數4月回檔已抹去今年截至3月底的半數漲幅。路透
標普500指數即將創下2022年12月以來最大的單月跌幅，該指數4月回檔已抹去今年截至3月底的半數漲幅。路透

美股市牛市之路遭遇坎坷，這是因為投資人擔心強勁的經濟表現不利於通膨降溫，債券殖利率飆升。

標普500指數即將創下2022年12月以來最大的單月跌幅，該指數4月回檔已抹去今年截至3月底的半數漲幅。截至上周五，本月跌幅逾5%。

所有跡象都顯示，本周即將公布的第1季GDP數據會很強。亞特蘭大聯準銀行追蹤即時經濟數據的GDPNow在4月 16日預估，第1季實質GDP以年率2.9%的速度擴張。

DataTrek Research聯合創辦人科拉斯（Nicholas Colas）周五透過電郵發送說明表示，如同初次請領失業救濟金數據未顯示美國勞動市場疲軟一樣，「GDPNow表明經濟成長保持穩定。美國經濟在第1季似以『樂觀筆觸』作結」。

Unlimited Funds投資長艾利略（Bob Elliott）說，包括低收入者在內，勞工的平均時薪均時薪一直「相當強勁」地增長。高收入階層的工資漲幅也許較小，但涉足股票在內價格較高資產，能支持其支出。

他說，「如今的金融條件怎麼看都很寬鬆」，長債殖利率必須攀得更高，才能冷卻經濟需求，美國聯準會才能對通膨率持久邁向2%目標有足夠的信心。

艾利略的看法是，長期利率可能必須「大幅提高」，而且要「更長時期」，才能減緩經濟增長——10年期公債殖利率可能要升至5%到5.5%，大概一年左右的時間，才能讓通膨率持續下降到聯準會的2%目標——而「大宗商品價格上漲，對聯準會來說會是個問題」。

聯準會首選的通膨指標——個人消費支出物價指數——將於本周4月26日公布。

艾利略預計，「總經數據將與聯準會的決策一致，後者今年不會採取太多行動」。

與此同時，根據Yardeni Research的報告，2年期公債殖利率的交易價約為5%，這意味未來12個月，聯準會資金利率只會下調1碼。

Charles Schwab資深投資策略師戈登（Kevin Gordon）受訪時表示，聯準會降息的門檻一直很高。他說利率會居 高不下，直到出現強大的通縮壓力或勞動市場走軟，而那將是「對風險資產更不利的局面」。

聯準會 通膨

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