全球貿易領先指標南韓4月出口表現不錯 Q2貿易擴大復甦

從4月初步貿易數據來看，南韓第2季出口頗有進展，經濟成長前景也更加樂觀。

據海關周一公布的數據，南韓4月頭20天的外銷金額較去年同期成長11.1%，進口增長6.1%，貿易呈現逆差26億美元。

南韓比大多數國家更早公布貿易數據，而且是全球主要高科技產品生產國，表現如何也成為全球商業趨勢的領先指標。

其中，半導體出口較去年同期成長43%，繼續引領南韓出口成長。

滙豐銀行亞洲區首席經濟學家范力民（Frederic Neumann）發布報告說：「對於部分生產商和經濟體來說，AI相關硬體需求激增，帶動出口增長。如今，貿易復甦正在擴大。」

半導體的需求固然是南韓出口成長的主要動力來源，但更大的問題是跨越全球供應鏈的其他企業以及中國大陸經濟的表現。

海關數據顯示，4月頭20天對中國大陸出口成長9%，較三月同期有所改善，而對美國外銷則增長22.8%。

上周，受到聯準會（Fed）降息預期減退和中東局勢緊張的影響，韓元一度觸及每美元1,400韓元的重要心理水準。

韓元走弱可能有助於提升出口業者的收益，但對於依賴進口原材料生產產品的業者來說，則構成挑戰，且可能加劇國內通膨問題。