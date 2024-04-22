專家：資料中心推動AI及加密幣發展 但恐威脅氣候

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
AI、加密貨幣和遠距工作都須仰賴資料中心所提供的處理能力，但專家警告，資料中心的耗電恐危及全球減碳及對抗氣候變遷的努力。網路照片
AI、加密貨幣和遠距工作都須仰賴資料中心所提供的處理能力，但專家警告，資料中心的耗電恐危及全球減碳及對抗氣候變遷的努力。網路照片

人工智慧（AI）、加密貨幣和遠距工作等熱門趨勢，都依賴龐大的全球資料中心網路所提供的處理能力。

專家表示，隨著資料中心這類占地動輒10萬平方英尺的用電密集設施的需求激增，能源使用量增加可能使對抗氣候變遷的進展「退步」。

國際能源總署（IEA） 1月發布的報告顯示，在2022年，美國約2,700座資料中心的用電量占全美4%以上，到2026年時，這項占比預計將達到6%。

這份報告預期，未來幾年美國資料中心用電量的占比將持續攀升，理由是將更廣泛使用AI和加密技術。IEA的報告發現，到了2026年，光是AI產業的能源消耗量將是三年前的至少十倍。

輝達（Nvidia）的AI晶片銷量，就是這種成長的例證。財報顯示，該公司在截至1月的三個月內的營收年比激增265%。

勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory）能源技術研究員謝哈比（Arman Shehabi)）說：「若輝達繼續按照他們希望的方式成長，並繼續依自己計劃的方式銷售，能源使用量將大幅增加。」

輝達發言人回應表示，該公司的產品將減少資料中心的能源使用。輝達也在2023年度企業責任報告中，強調其AI驅動工具有助因應氣候變遷，包括減碳和管理。

IEA的報告還發現，2022年加密幣能源消耗量約占的0.4%，相當於同年荷蘭的能源足跡總量，主要因為加密幣挖礦活動。

紐約州立大學水牛城分校電腦科學與工程教授柯薩爾（Tevfik Kosar）也說，在新冠疫情期間，遠距工作導致資料中心使用需求激增35%。他表示，雖然隨著許多員工重返辦公室，用電需求增幅略為縮小，但混合工作的安排持續存在，使這類資料中心的需求高於疫前水準。

氣候變遷 美國

延伸閱讀

伊朗襲以色列失敗 專家：中國將重新思考侵台計畫

澎湖西嶼海濱驚見腥味紅色物質 專家揭曉「珊瑚產卵」

致命傳染病又要來？專家預估下一場疫情：慎防「X病」流感病毒

可補充飲食缺乏的營養素？為什麼預防醫學專家不建議吃維他命

相關新聞

連摩斯漢堡也開起唱片公司、辦選秀？背後藏日本破千萬人才危機

日本摩斯漢堡，如今竟要開起唱片公司！

盼搭上歐洲旅遊需求熱潮！國際連鎖飯店紛紛擴大增點 將獨立旅館納入旗下

跨國連鎖飯店集團正積極在歐洲擴增據點，把當地獨立旅館和小品牌飯店納入旗下，在搭上旅遊需求熱潮的同時，也因應高昂的營建成本...

競爭優勢何在？歐盟憂心經濟表現落後美、陸 峰會主席：需要更多的投資

歐洲國家元首和政府首腦日前（4月17日）齊聚布魯塞爾，討論如何提高歐盟的經濟競爭力。在這次特別峰會上，他們發出了一個嚴峻的警告…

IMF預測印度明年將超車日本 成第四大經濟體

國際貨幣基金組織（IMF）最新預測顯示，印度明年可能超越日本，成為全球第四大經濟體，比去年10月的預估提早了一年，主因為...

中西關係緊張之際…新加坡舉行高層簡報 向外銀保證「穩定中立」

新加坡近來非比尋常地與跨國銀行業者舉行一系列高層簡報會，試圖向外銀保證，在中國大陸與西方關係緊張之際，這座金融中心依然可...

解決全球性危機 世界銀行獲百億美元紓困金

針對氣候變遷、新冠疫情帶來全球性災難，美國、日本、法國、英國、丹麥、德國、比利時、義大利、拉脫維亞、荷蘭和挪威等11個國家承諾捐款世界銀行超過110億美元…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。