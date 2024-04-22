專家：資料中心推動AI及加密幣發展 但恐威脅氣候

人工智慧（AI）、加密貨幣和遠距工作等熱門趨勢，都依賴龐大的全球資料中心網路所提供的處理能力。

專家表示，隨著資料中心這類占地動輒10萬平方英尺的用電密集設施的需求激增，能源使用量增加可能使對抗氣候變遷的進展「退步」。

國際能源總署（IEA） 1月發布的報告顯示，在2022年，美國約2,700座資料中心的用電量占全美4%以上，到2026年時，這項占比預計將達到6%。

這份報告預期，未來幾年美國資料中心用電量的占比將持續攀升，理由是將更廣泛使用AI和加密技術。IEA的報告發現，到了2026年，光是AI產業的能源消耗量將是三年前的至少十倍。

輝達（Nvidia）的AI晶片銷量，就是這種成長的例證。財報顯示，該公司在截至1月的三個月內的營收年比激增265%。

勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory）能源技術研究員謝哈比（Arman Shehabi)）說：「若輝達繼續按照他們希望的方式成長，並繼續依自己計劃的方式銷售，能源使用量將大幅增加。」

輝達發言人回應表示，該公司的產品將減少資料中心的能源使用。輝達也在2023年度企業責任報告中，強調其AI驅動工具有助因應氣候變遷，包括減碳和管理。

IEA的報告還發現，2022年加密幣能源消耗量約占的0.4%，相當於同年荷蘭的能源足跡總量，主要因為加密幣挖礦活動。

紐約州立大學水牛城分校電腦科學與工程教授柯薩爾（Tevfik Kosar）也說，在新冠疫情期間，遠距工作導致資料中心使用需求激增35%。他表示，雖然隨著許多員工重返辦公室，用電需求增幅略為縮小，但混合工作的安排持續存在，使這類資料中心的需求高於疫前水準。