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輝達攜手日本AIST 打造量子超級電腦
美國晶片大廠輝達（Nvidia）將與日本產業技術綜合研究所（AIST）合作打造具備量子運算能力的超級電腦，預計最快明年4月可供研究人員和企業付費使用。
日經新聞報導，日本政府資助的科技智庫AIST正在打造名為「ABCI-Q」的量子人工智慧（AI）混合雲系統，作為推動國家量子運算計畫的一環。輝達已是ABCI-Q的繪圖處理器（GPU）供應商，未來也將透過雲端服務提供量子運算軟體。
這套系統預計最快2025年度起開放付費使用。AIST預期該技術將可用於藥物研究或優化物流，例如幫助物流公司決定最好的運輸路徑。
輝達已在德國和英國與當地研究單位合作發展量子運算技術，但涉及軟體開發的更廣泛合作計畫卻很少見。具量子運算能力的電腦，能解決對傳統電腦而言過於複雜的問題，但容易出錯，一旦與超級電腦結合，這個問題便可獲得解決。
未來，研究者將可透過雲端系統輸入問題，並從這台超級電腦得到回應。AIST希望透過將該系統公開給私人企業，能有助提升量子運算技術。
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