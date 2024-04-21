連摩斯漢堡也開起唱片公司、辦選秀？背後藏日本破千萬人才危機

摘要 1.摩斯漢堡推出名為「摩斯唱片」計畫，在企業內部選秀，無論性別、國籍、年齡，只要是員工都能參加。 2.優勝者不只能上內部節目，錄製的作品還會在全球超過50個平台發行，並搭配摩斯漢堡社群媒體行銷。 3.摩斯漢堡這樣做，其實是反映目前日本的人才困境：就算鼓勵已婚婦女、中高齡人士投入職場，也救不了人才荒。

日本摩斯漢堡，如今竟要開起唱片公司！

4月2日，該公司宣布，將推出名為「摩斯唱片」（MOS Records）的計畫，以支持目前在摩斯漢堡工作的年輕人夢想，預計從4月起展開選秀活動，開放所有目前在摩斯漢堡全職、兼職同仁參加。

只要尚未和特定製作公司、唱片公司、出版社簽訂合約，不論性別、年齡、國籍，任何形式的表演都可以。

不懂唱歌、只會跳舞都能參加

優勝員工能辦巡演、找明星製作人做唱片

摩斯漢堡推出名為「摩斯唱片」計畫。圖／取自摩斯漢堡官網

甚至，摩斯會為員工排除障礙，只為使表演成真。《日本今日》（Japan Today）指出，如果是出色的貝斯手，但沒有同伴一起合奏，公司還會幫忙找人組樂團，或者是只會跳舞，不會唱歌，也有資格參加。

這項計畫，預計開放申請到5月底為止，6月進行評選，7月起為優勝者製作音樂等形式的作品，9月起展開一連串巡演，包括在摩斯內部節目「廚房現場」（The Kitchen Live）首次登場演出，作品、音樂錄影帶也會同步上架，並搭配摩斯漢堡官方社群媒體平台進行宣傳。

而音樂作品的製作也絲毫不馬虎，請來資深音樂人海老原俊之擔綱。他不但有30年以上業界經驗，更曾經為倉本麻衣、唱紅《名偵探柯南》主題曲的ZARD製作唱片。

完成的作品，預計將在Apple Music、Spotify、YouTube、Instagram、YouTube Music等逾50個平台同時發行，185個國家都聽得到。

賣漢堡的為何要跨足唱片業？

加薪兼職難解人才荒，轉型留住年輕員工

做漢堡的摩斯，為何要跨足唱片業？表面上看來是行銷噱頭，但卻與其近年來遇到的人才招募不易困境有關。

日本人力資源集團瑞可利（Recruit）旗下智庫招聘工作研究所（Recruit Works Institute）的一項研究顯示，隨著該國出生率持續探底，到2040年時，日本各大企業可能面臨超過1100萬的人才缺口。

然而，即便日本政府積極鼓勵中高齡人士、已婚生子婦女重返職場，但大和證券集團智庫大和總研研究員田村統久坦言，該國已經幾乎把所有相關人力用到極限。

根據日本總務省統計數據，2022年65歲以上高齡人士投入就業的數量，比2021年增加3萬人，達912萬人，創1968年以來新高，職場內每7個人，就有一位是65歲以上的高齡生力軍。而全年齡段女性投入職場人數約為3035萬人，同樣創下歷史新高。

諾貝爾經濟學獎得主路易斯（Arthur Lewis）曾提出「轉折點」的概念，也就是多餘的農村勞動力被吸收到工業部門後，會帶動整體工資上升。而《日經亞洲》（Nikkei Asia）指出，日本在1960年代後期已經過了這個轉折點，但現在可能面臨女性、中高齡工作者的新轉折點。

也就是說，企業在過去幾十年受惠於低成本融資環境、女性和中高齡工作者勞動參與提升，使日本企業在泡沫經濟後的停滯時期依然得以生存，但隨著日本央行在3月結束負利率政策，未來不僅不再能以低成本融資，恐怕受全球通膨影響，工資還將持續成長，尤以兼職為甚。

日本勞動政策與培訓研究所（JILPT）統計，去年10到12月兼職員工時薪比前一年同期成長3.8％，不僅比正職員工薪資漲幅1％更高，也創下2015年以來，除疫情以外的最大成長幅度。

低毛利的產業將面臨重大挑戰，包括食品業。因此，摩斯漢堡開唱片公司，無非是為了想把年輕員工的心留住，創造更有吸引力的工作環境，也提升內部向心力，甚至還能擦亮品牌形象。倘若今年選秀計畫實行順利，摩斯未來也會開放一般民眾參與。

資料來源：摩斯漢堡、今日日本、Tokyo Weekender、BusinessChief、Niewmedia、日經亞洲

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