美股從景氣返回利率行情

台股上周遭遇「黑色星期五」讓投資人餘悸猶存，但全球股市和美股震盪整理格局尚未結束。外電指出，過去三個月來，儘管美國公債殖利率及政策利率預期持續上升，美股仍照漲不誤，走的是「景氣行情」；然而過去一周來，美股漲勢似乎已告一段落，利率影響力再度抬頭，股市瀰漫緊張氛圍。本周美股「七雄」將公布財報，隨著降息預期消退，美股反彈已現疲態，全球股市將接受重大考驗。

彭博資訊金融市場資深專欄作家歐瑟士（John Authers）指出，美國紐約區聯邦準備銀行總裁、聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）副主席威廉斯十八日表示，升息並不是他認為的「基本情況」；但他又加上一段假設性說法，表示「如果數據告訴我們，我們必須升息以達成目標，則我們顯然要這樣做」。此番發言，足以使公債殖利率上升。

彭博經濟團隊編製的世界利率機率函數模型顯示，市場預期二○二四年降息的機率已降到最低點。元月時市場預期今年將降息六碼，而現在連降息二碼的機率也只剩下五十比五十。

此轉變並非完全歸因經濟數據。去年十月起美股翻多，主因是聯準會的發言令市場鬆一口氣，十二月時聯準會主席鮑爾表示願意在通膨降到百分之二目標前就先行降息，以避免政策過緊。鮑爾這番談話，更使美股一飛沖天。

但依據芝加哥區聯邦準備銀行編製的全國金融情勢指數，聯準會如今更難承諾降息，因為指數已降到負數，金融情勢寬鬆的程度已與二○二二年初升息前相當，因此聯準會更難壓低通膨。

多位經濟學者普遍聚焦經濟數據，而美國三月消費者物價指數（ＣＰＩ）連續第三度超出預估，是他們改變看法的分水嶺：之前聯準會明示今年將降息三碼，此市場認為機不可失；之後市場預期降息幅度雖從六碼縮小到三碼，但問題不大，因為利率向下走。然而，現在情勢已不再那麼清楚，市場又從「景氣決定論」恢復到「利率決定論」。隨著經濟數據起伏不定，迫使聯準會延長觀望時間。

路透報導指出，科技七雄成員特斯拉、Meta、Alphabet、微軟都將在本周公布財報。去年標普五百指數大漲百分之二十四，七雄功不可沒。許多人認為這些公司在行業中占據主導地位，因此被視為重要的風向球。Matrix Asset Advisors首席投資官凱茲（David Katz）表示，「從心理層面講，業績達標或超乎預期相當重要」。