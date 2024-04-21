樂高強攻成年人商機

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

樂高積木玩具已不再是孩子們的專利，現在，成年人也同樣熱衷於收藏這家丹麥公司的彩色積木組，而樂高也對這個族群寄以厚望。

樂高玩具廣受成年人的歡迎，主要是拜電視實境秀節目《樂高大師》（Lego Masters）和 2014年的《樂高大電影》（The Lego Movie）。前者是樂高支持的節目，參賽者在節目中接受拼疊積木的挑戰。

樂高表示，那些原本因為自己購買樂高而感到尷尬的成年人，現在已被這個帶有新「18歲」（18+）標籤的品牌所吸引。

2020年，樂高推出了鎖定成人族群的大型（且更昂貴）積木組產品。例如電影《哈利波特》的古靈閣（Gringotts）、售價700美元的鐵達尼號複製品，以及售價500美元的電影《魔戒》中的小鎮場景。

在約莫四年內，樂高成人系列產品已擴大到 142套，約占美國市面上積木組產品總數的15%。在目前售價300美元或以上的42套樂高積木組中，有多達40套適合成人。

事實上，成人收藏家對於玩具產業的發展至關重要，這個產業面臨通膨和高利率的威脅，抑制了人們的非必要性消費支出。根據數據情報組織Circana的數據，就玩具銷售而言，12歲及以上的「大小孩」（kidult）市場成長速度，已超越了兒童市場。

售價 樂高 電影

延伸閱讀

企業生日快樂／亞昕樂天派總裁 只跟自己比

行銷策略／從樂高模式 創造消費需求

夫妻吵架...北市女從4樓丟樂高積木、PS4光碟片 網友：都是錢啊

中信金（2891）股價3字頭會不會太委屈！ 不敗教主：金融股是尋寶的好地方

相關新聞

輝達跌10% AI股拖累美股重挫

美股十九日被人工智慧（ＡＩ）概念股拖累，大盤重挫，其中輝達更暴跌百分之十，創二○二○年三月以來最大單日跌幅，市值蒸發逾兩...

日銀鬆口 非常可能升息

日本銀行（央行）總裁植田和男19日表示，若通膨整體基調繼續上漲，日銀將「非常可能」會進行升息；美國聯準會（Fed）同日發...

特斯拉三車型大降2,000美元

美國電動車大廠特斯拉試圖在公布上季財報前力挽狂瀾，在美國市場對Model Y、Model X和Model S全面降價2,...

美股從景氣返回利率行情

台股上周遭遇「黑色星期五」讓投資人餘悸猶存，但全球股市和美股震盪整理格局尚未結束。外電指出，過去三個月來，儘管美國公債殖...

樂高強攻成年人商機

樂高積木玩具已不再是孩子們的專利，現在，成年人也同樣熱衷於收藏這家丹麥公司的彩色積木組，而樂高也對這個族群寄以厚望。

比特幣獎勵減半 價格淡定

全球最大加密貨幣比特幣已於19日完成「減半」，市場行情大致穩定，雖然比特幣價格之後從稍早高點滑落，但最大跌幅從未超過2%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。