樂高積木玩具已不再是孩子們的專利，現在，成年人也同樣熱衷於收藏這家丹麥公司的彩色積木組，而樂高也對這個族群寄以厚望。

樂高玩具廣受成年人的歡迎，主要是拜電視實境秀節目《樂高大師》（Lego Masters）和 2014年的《樂高大電影》（The Lego Movie）。前者是樂高支持的節目，參賽者在節目中接受拼疊積木的挑戰。

樂高表示，那些原本因為自己購買樂高而感到尷尬的成年人，現在已被這個帶有新「18歲」（18+）標籤的品牌所吸引。

2020年，樂高推出了鎖定成人族群的大型（且更昂貴）積木組產品。例如電影《哈利波特》的古靈閣（Gringotts）、售價700美元的鐵達尼號複製品，以及售價500美元的電影《魔戒》中的小鎮場景。

在約莫四年內，樂高成人系列產品已擴大到 142套，約占美國市面上積木組產品總數的15%。在目前售價300美元或以上的42套樂高積木組中，有多達40套適合成人。

事實上，成人收藏家對於玩具產業的發展至關重要，這個產業面臨通膨和高利率的威脅，抑制了人們的非必要性消費支出。根據數據情報組織Circana的數據，就玩具銷售而言，12歲及以上的「大小孩」（kidult）市場成長速度，已超越了兒童市場。