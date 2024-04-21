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比特幣獎勵減半 價格淡定

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

全球最大加密貨幣比特幣已於19日完成「減半」，市場行情大致穩定，雖然比特幣價格之後從稍早高點滑落，但最大跌幅從未超過2%，後來價格便逐漸回穩。比特幣下次進行減半預計會在2028年。

MarketWatch報導，比特幣在美東時間19日晚上8點過後進行減半。在減半後約30分鐘後，比特幣價格從稍早的約64,500美元，下滑至約63,000美元，但稍晚又漲回到約63,800美元。

所謂減半，是化名「中本聰」（Satoshi Nakamoto）的比特幣創造者，為了固定供應量而寫在比特幣程式中的功能。為達目的，比特幣會隨時間減少挖掘新幣可獲得的報酬。每挖掘完21萬個區塊，報酬就會減半，時間大約是每四年一次。

當所有比特幣都被挖掘完畢，挖礦者就只會得到交易手續費，時間點大約是在2140年，屆時比特幣數量的最高上限將是2,100萬枚。

比特幣擁護者預期，減半將會成為最近一波牛市的另一項催化劑，因為新成立的比特幣指數型股票基金（ETF）正帶起比特幣需求，但新幣供應量卻進一步減少。不過，由於比特幣價格自上次減半以來已漲至紀錄新高，摩根大通和德意志銀行分析師等市場觀察家已預測，市場價格已相當程度反映減半事件的影響。

新加坡數位資產交易所AsiaNext執行長張國基（音譯）表示：「一如預期，減半已完全反映在市場價格上，所以價格變動才有限。如今市場將必須等著看，在投資人持續展現興趣之際，漲勢是否會在未來幾周內發生。」

指數 新加坡 比特幣

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