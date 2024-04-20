投資債券基金慘賠 惡夢何時結束？專家傳授趨吉避凶心法

債券基金投資人可能哀嘆：歷史總是重演，連年慘賠何時了？理財專家指引一條趨吉避凶之路，可供投資人參考。

1993年至2014年，投資人大買債券基金，沒多久市場就崩了。晨星資料顯示，2023年，540億美元資金湧入聚焦美國長期公債的共同基金與ETF，結果呢？投資20年期以上美債的基金，今年來已跌掉9%，使最新一批投資人虧了數十億美元。

去年投資人一窩蜂搶進長期債券基金的確切原因不明，但殖利率升上「數十年難得一見」的水準，是顯而易見的誘因。

避免慘賠須掌握基本原則

投資人在債券基金上大栽跟頭的慘況不斷重演，顯示許多人未記取教訓。若要避免這種惡運，就必須了解一些基本原則。

首先，美國國庫證券通常被稱為「零風險」，其實並非如此 -- 尤其債券基金的價格天天波動，即使這些基金持有的是至少20年後才到期的公債。

倘若如你所料利率果真下滑，那麼持有長債基金如同揮出全壘打。持有2044年（含）以後到期的美國公債並抱牢至到期日，保證可賺到殖利率（本周大約是4.8%），本金無損；但若利率不降反升，本金也全部拿得回來（暫且不論通膨）。

個別債券愈接近到期日，對利率變動的敏感度就愈低。但對大多數債券基金並非如此，長債基金只要你持有沒賣，價格就可能一直上沖下洗波動不已。是賺是賠，全看你什麼時候必須賣掉、時機是好是壞而定。

若想鎖住接近5%的殖利率至少20年，持有美國長期公債並且一直抱至到期日，會比你買長債基金然後眼看價值一直上下彈跳來得穩當。

不論持有的是長期公債或是長債基金，都必須要有「價格走勢如雲霄飛車」的心理準備。以大型美國長債基金為例，存續期間（duration）--衡量債券價格對利率變化敏感度的指標--通常介於15與16之間。意思是，利率每降低1個百分點，這些基金的價值就會自動上漲大約15%至16%。

同理，萬一利率躍升1個百分點，這些基金的價值就會馬上摔落15%或16%。一筆10,000美元的投資，立刻損失1,500至1,600美元（儘管久而久之，利率上揚也將推升這些基金的債息收益，抵銷部分損失）。

利率風向飄忽不定 長債基金風險高

長債基金對利率變化是如此敏感，以至於聯準會（Fed）政策利率就算只微調1碼（0.25個百分分點），也會牽動長債基金價格漲或跌4%左右。

但只憑利率可望走下坡的預測，就押寶長債基金，不啻是高風險賭注。

今年初，華爾街還堅信Fed今年必將降息六次，連Fed也預測今年可望降息三次。不料經濟強勁如昔，通膨減緩走勢停頓，迫使Fed主席鮑爾本周暗示短期內降息不可行。

所以謹記一個重要原則：沒人能精準預測Fed利率會怎麼走，就連Fed自己也說不準，遑論分析師和理財顧問。

買長債不如買短、中期公債

往常，債券到期日愈長遠，支付的債息就愈高，以補償投資人承受的期限風險。但美國3個月期國庫券殖利率本周逼近5.4%，比國30年期公債殖利率還高出大約0.7個百分點。同時，五年和十年後到期的中期公債，目前殖利率約4.6%，不比30年期殖利率低多少。

結論是：買短期美國公債比買長債有賺頭，而中期公債--傳統上提供幾乎比照長債的投資報酬，投資風險卻比較低 -- 此時殖利率和長債差不多。

降低長債基金投資風險的對策

總之，理財專欄作家茲威格建議，若你還沒持有長債基金，就別買了；如果已經買了，慎防市況劇烈波動。舉例來說，iShares20年期以上美國公債ETF在2023年1月至10月跌掉14%，接著在11月至12月又強彈16.9%。

這些基金價格免不了波動，投資人該如何是好？

先鋒集團債券指數產品主管馬提內茲說，投資人可採取定期定額（dollar-cost averaging）策略，來減輕價格波動導致心理忐忑不安的壓力。換言之，就是把基金利息收入再投資下去，或是加碼買進基金，讓這趟雲霄飛車般的投資旅途平順一些。

更好的對策，是降低所謂「零風險」投資的風險：在國庫券投注許多資金，並且把中期公債或中期公債基金作為你固定收益投資組合的核心資產。