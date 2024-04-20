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幣圈最重大事件之一！比特幣完成歷史性第4次減半 下回落在2028年

中央社／ 倫敦19日綜合外電報導
比特幣。路透
比特幣。路透

根據加密貨幣數據和分析公司CoinGecko的說法，全球最大加密貨幣比特幣今天完成「減半」（halving），這種現象大約每4年發生一次。

法新社報導，加密貨幣交易所幣安（Binance）也在社群媒體平台X上宣布：「比特幣第4次減半完成！倒數計時已重新設定，2028年見。」

消息傳出後，比特幣當下價格頗為穩定，僅略跌0.47%至6萬3747美元。

所謂比特幣減半，是指礦工挖掘出新區塊時的比特幣獎勵會減半，意味他們將新幣投入流通的成本更高，導致市場上新幣供應速度下降。

路透社報導，熱中比特幣的人熱切等待減半。化名「中本聰」（Satoshi Nakamoto）的比特幣創造者一開始便將減半功能寫入程式碼中，作為降低比特幣產生速度的一種方式。中本聰將比特幣數量上限訂在2100萬枚。

行銷比特幣ETF（指數股票型基金）的紐約資產管理公司智慧樹（WisdomTree）研究部門全球主管甘納提（Chris Gannatti）表示，比特幣減半是「幣圈今年最重大事件之一」。

對部分加密貨幣愛好者來說，減半凸顯比特幣是一種日益稀缺商品的價值。但對減半現象抱持懷疑觀點的人則認為，減半充其量不過是一個技術上的變動，卻被炒家吹捧來提高比特幣的價格。

幣安 比特幣 社群媒體 貨幣

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