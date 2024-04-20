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AI股重挫！輝達大跌10% 拖累美股重挫

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
人工智慧（AI）概念股拖累19日美股大盤重挫，輝達暴跌10%。路透
人工智慧（AI）概念股拖累19日美股大盤重挫，輝達暴跌10%。路透

美股19日人工智慧（AI概念股拖累大盤重挫，輝達暴跌10%，是2020年3月以來最大單日跌幅，市值蒸發逾2千億美元，加上網飛大跌9%，使那斯達克指數大跌2.1%，標普500指數也下跌0.9%，主因投資人搶在大型科技股下周公布財報之前大量減碼；一周來美股跌幅為2022年10月來最大的一周。

其他AI概念股連袂重挫，包括超微下跌5.4%，美光下跌4.6%，Meta下跌4.1%，生產伺服器設備的美超微電腦更大跌23%。年初以來表現強勢的股票都遭遇賣壓，只有銀行及能源等防禦型股票走高。

分析師指出，原本「逢跌即買（BTD）」的投資人不再「逢跌即買」；就算買進，也被賣壓淹沒。

投資人也開始認真考慮聯準會（Fed）今年只降息1碼，甚至完全不降息的可能性；以色列對伊朗發動報復性攻擊，也令投資人備感焦慮，都對股市不利。不過賣壓主要來自於下周多家大型科技公司將公布財報，投資人擔心企業獲利成長減緩，因而急於重新布局投資組合。

微軟、字母與Meta都將於下周公布第一季財報，輝達則要等到5月底；雖然市場預期這些科技巨擘的業績仍然良好，但卻面臨去年第四季高基期的壓力。去年第四季輝達、Meta、 微軟、亞馬遜、字母與蘋果的每股盈餘（EPS）比上年同期平均成長68.2%，創新高，瑞銀預估「6大天王」第一季EPS比去年同期成長42.1%。

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