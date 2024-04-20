深化AUKUS合作 美將鬆綁澳、英國防貿易管制

深化澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）合作，美國國務院昨表示，預計未來120天內敲定對澳洲、英國AUKUS國防專案的新貿易管制豁免，澳洲今天對此表示歡迎，並預告進一步修正國防貿易管制規定。

美國國務院昨表示，美國商務部工業與安全局（BIS）18日釋出一項暫行最終規則，將大幅減少對澳洲及英國的貿易許可要求，以促進國防貿易和技術創新。國務院期待在未來120天內敲定新的貿易豁免。

澳洲國防部今表示，澳洲歡迎美國政府為進一步簡化澳英美三方夥伴關係（AUKUS）三邊合作伙伴的出口管制許可要求，所採取實際行動。這將徹底改變三邊合作，實現科學、技術、工業合作與共同發展水準。

澳洲國防部表示，澳洲未來將提出「2013年國防貿易管制條例」（Defence Trade Controls Regulation2013）及「1958年海關（禁止出口）條例」（Customs （Prohibited Exports）Regulations ）修正草案。修正草案將使今年3月通過的「2024年國防貿易管制修正法案」（Defence Trade Controls AmendmentAct 2024）的相關內容生效。

澳洲國防部指出，美國國務院未來還將釋出《國際武器販運條例》（International Traffic in ArmsRegulations）供民眾諮詢。此外，英國將於今年9月提出其開放式通用出口許可證（Open General ExportLicence），這將使其對澳洲及美國的貿易豁免生效。

澳洲國防部表示，這些豁免措施將鬆綁AUKUS合作伙伴內部出口、再出口或轉讓大多數軍事貨品及技術專案的許可要求，期待三方合作夥伴持續合作。