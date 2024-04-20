Google 組織重整 強攻 AI

Google執行長皮伽18日表示，將重新調整公司內部團隊結構，包括把負責安卓（Android）作業系統和Pixel手機等軟、硬體部門合併起來，以求更快速有效地發展人工智慧（AI）產品和服務。

Google目前所有負責AI模型開發的團隊，將整合在由哈薩比斯（Demis Hassabis）執掌的DeepMind之下。該部門包含研究、模型開發、運算能力和負責監控產品精確度和可信度的人力。

此外，Google成立「平台與裝置」（Platforms & Devices）新部門，由原本掌管裝置與服務業務的資深副總裁歐斯特羅（Rick Osterloh）負責，業務涵蓋Google旗下所有Pixel系列硬體產品，以及Android、Chrome等軟體與服務；該部門也囊括在各種平台和裝置上發展深度AI技術的團隊。

歐斯特羅接受The Verge專訪時指出，AI是Google把消費產品的軟硬體工程師整合的主要原因。

這項組織調整計畫正值Google即將發布今年第1季財報，及5月中旬的年度開發者大會「Google I/O」前夕，也是母公司字母（Alphabet）自去年將DeepMind和Google Brain AI整併以來，最大規模整頓行動。

Google目前正積極加強開發生成式AI。在此過程中，外界曾批評皮伽缺乏遠景，未能及時將生成式AI的研發成果商品化，也認為Google的組織結構和企業文化拖累AI產品開發速度。微軟斥資130億美元與OpenAI合作後，成為當今全球市值最高的企業（3兆美元），更是對Google的一記當頭棒喝。