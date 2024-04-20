Google 組織重整 強攻 AI

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

Google執行長皮伽18日表示，將重新調整公司內部團隊結構，包括把負責安卓（Android）作業系統和Pixel手機等軟、硬體部門合併起來，以求更快速有效地發展人工智慧（AI）產品和服務。

Google目前所有負責AI模型開發的團隊，將整合在由哈薩比斯（Demis Hassabis）執掌的DeepMind之下。該部門包含研究、模型開發、運算能力和負責監控產品精確度和可信度的人力。

此外，Google成立「平台與裝置」（Platforms & Devices）新部門，由原本掌管裝置與服務業務的資深副總裁歐斯特羅（Rick Osterloh）負責，業務涵蓋Google旗下所有Pixel系列硬體產品，以及Android、Chrome等軟體與服務；該部門也囊括在各種平台和裝置上發展深度AI技術的團隊。

歐斯特羅接受The Verge專訪時指出，AI是Google把消費產品的軟硬體工程師整合的主要原因。

這項組織調整計畫正值Google即將發布今年第1季財報，及5月中旬的年度開發者大會「Google I/O」前夕，也是母公司字母（Alphabet）自去年將DeepMind和Google Brain AI整併以來，最大規模整頓行動。

Google目前正積極加強開發生成式AI。在此過程中，外界曾批評皮伽缺乏遠景，未能及時將生成式AI的研發成果商品化，也認為Google的組織結構和企業文化拖累AI產品開發速度。微軟斥資130億美元與OpenAI合作後，成為當今全球市值最高的企業（3兆美元），更是對Google的一記當頭棒喝。

和服 團隊

延伸閱讀

好多顆包子！《碧藍航線》定安新春換裝「紅紅火火度勤春」推出模型

唐鳳下台前與Open AI等大廠開會 共商AI快速發展解決之道

嶄新外觀Google系統 Nissan歐洲暢銷小休旅Qashqai小改款發表

沒了！Google One這「2功能」將取消 超好用「魔術修圖」5月開放全Pixel用戶使用

相關新聞

取代大陸 美躍韓最大出口市場 南韓貿易順差擴大恐加深被制裁風險

美國今年第1季超越中國大陸，成為南韓最大出口市場，是20多年來首見，但這項轉變也引發擔憂南韓有一天也將成為美國的制裁目標...

Netflix 財測失色股價重挫 本季營收低於預期衝擊

Netflix在美股18日盤後公布上季財報，儘管新訂戶數量遠優於華爾街預期，但財測不如分析師所估，拖累股價在19日盤後重...

市場暫押以伊衝突可控！道瓊早盤漲200點 台積電ADR再跌2％恐連六黑

在隔夜美股期指大跌後，美股道瓊工業指數19日開盤站穩腳跟，上漲216點，顯示投資人押注以色列對伊朗發動的報復性空襲，至少...

亞股遭血洗 油金狂震

在美國聯準會（Fed）降息不確定性居高不下、晶片股遭遇賣壓之際，以色列19日對伊朗發動報復攻擊，凝聚為「血洗」亞股的三大...

Fed官員唱鷹調 不排除升息

美國聯準會（Fed）三位決策官員重申不急著降息，再對市場的降息預期澆冷水，甚至不排除升息的可能性。

IMF：亞洲央行貨幣決策 不須隨美起舞

國際貨幣基金（IMF）調升今年亞洲經濟成長率預測，並表示亞洲今年將貢獻約60%的全球經濟成長，敦促亞洲央行貨幣決策不須緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。