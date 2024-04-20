韓政府讓步回應醫改訴求 醫學院擴招名額可減一半

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

首爾當局19日宣布對醫療改革讓步，試圖結束這兩個月來的醫師大罷工，但醫生仍堅守立場，疾呼政府應撤回增加醫學院招生名額的計畫，顯示僵局依舊未解。

路透報導，南韓總理韓悳洙19日說，政府將接受六所國立大學醫學院院長的訴求，在2025年學年度，32所大學醫學院的擴大招生名額至多可減少50%，不過2026學年後仍按原計畫增加名額。這是政府首度做出重大讓步，當局原本預計自明年起，醫學院逐年擴大招生2,000人，以期在2035年前能增加1萬多名醫生。

韓悳洙說，在醫學界缺乏共識、外界日益擔心罷工影響、大專院校需拍板下學年行事曆之際，政府做出了「大膽決定」。然而，參與罷工的實習醫生仍堅持立場。

總統尹錫悅的辦公室同日表示，尹錫悅已邀請野黨民主黨黨魁李在明下周會晤。執政的國民力量黨上周在國會選舉慘敗，當時尹錫悅拒絕與國會領袖協商、以及與罷工醫師的對峙，成為選戰的重大議題。

尹錫悅 罷工 醫學院

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