亞股遭血洗 油金狂震

在美國聯準會（Fed）降息不確定性居高不下、晶片股遭遇賣壓之際，以色列19日對伊朗發動報復攻擊，凝聚為「血洗」亞股的三大利空風暴，日股崩落逾千點，伊朗雖暗示目前不會進一步報復，緩和市場信心，國際油金價格翻黑，投資人仍如坐針氈。

在攻擊發生後，亞股19日盤中一瀉千里，MSCI亞太指數一度重挫2.6%，亞股普遍跌逾2%，亞洲貨幣也遭遇賣壓，比特幣更重挫逾5.5%到59,961美元，跌破6萬美元大關。國際油價一度暴漲逾4%，布蘭特原油衝上每桶90.75美元，西德州中級原油也漲至每桶86.28美元，紐約黃金現貨再度漲破每英兩2,400美元。

隨著伊朗核子設施未損毀等消息傳出，國際油金價格翻黑，布蘭特油價小跌0.6%至每桶86.63美元，西德州油價跌0.5%，報每桶82.35美元，紐約黃金現貨跌0.1%至每英兩2,377.08美元。

但亞股仍以「血洗」收盤，日經225指數崩跌1,011點，跌幅2.66%，收37,058點，為三年多來最大單日跌點，更從波段高點回落近10%，逼近跌入修正領域；泰國曼谷SET指數重挫2.13%，南韓Kospi跌1.63%。

Vanda研究公司全球總體策略師帕特爾認為，即便以色列和伊朗情勢未再升高，股市仍將面臨企業獲利好壞參半、地緣政治逆風及Fed降息機率降低等利空，投資人仍無法放心。

RW Baird股票部門董事總經理亞羅警告，中東緊張可能打開兩大「通膨之盒」，一是刺激布蘭特油價恐漲破100美元的石油震撼，二是貨櫃運價居高不下。