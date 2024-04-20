IMF：亞洲央行貨幣決策 不須隨美起舞

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

國際貨幣基金（IMF）調升今年亞洲經濟成長率預測，並表示亞洲今年將貢獻約60%的全球經濟成長，敦促亞洲央行貨幣決策不須緊跟美國聯準會（Fed），應配合本國國情與發展。

IMF亞太部門18日發布亞太地區經濟展望報告表示，亞洲今年經濟預估將成長4.5%，比去年10月的預測上修0.3個百分點，明年成長將趨緩至4.3%。完整亞太地區經濟展望報告預定美東時間4月30日晚間10時發布。

印度和中國大陸將是成長的最大驅動力，印度今年實質國內生產毛額預估將成長6.8%，為主要經濟體最快，中國大陸估將擴張4.6%，涵蓋印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國的東協五國預料將成長4.5%，越南成長率預測將接近6%。

IMF表示，亞洲成長的型態與背後驅動力依各國而異，中國和印度主要靠投資，其他亞洲新興國家則主要仰仗民間消費，南韓等新興經濟體則是依賴半導體需求暢旺的出口成長。

中國大陸經濟也將對亞洲其他國家造成莫大影響。IMF估算，中國大陸經濟每成長1個百分點，中期就會提振其他亞洲經濟體的成長率0.3個百分點。

IMF

延伸閱讀

影／印度富豪與妻攜手放棄全部身家 捐7.8億元甘願剃髮為僧

登記選民有10億人！地表最大規模投票登場 印度大選重點一次看

印度大選今開跑！選舉長達44天、莫迪拚第三任期 對台有何影響？

印度蛻變中 四題材掌握生機

相關新聞

市場暫押以伊衝突可控！道瓊早盤漲200點 台積電ADR再跌2％恐連六黑

在隔夜美股期指大跌後，美股道瓊工業指數19日開盤站穩腳跟，上漲216點，顯示投資人押注以色列對伊朗發動的報復性空襲，至少...

IMF：亞洲央行貨幣決策 不須隨美起舞

國際貨幣基金（IMF）調升今年亞洲經濟成長率預測，並表示亞洲今年將貢獻約60%的全球經濟成長，敦促亞洲央行貨幣決策不須緊...

黑色星期五 日韓港股也重摔

受到中東緊張情勢升溫的影響，亞洲股市十九日多數走低，日股跌百分之二點六六、韓股跌百分之一點六三、港股跌百分之○點九九，台...

德州vs.亞利桑那 = 三星vs.台積電？誰會是美國晶片生產霸主？

在聯邦政府補貼政策的激勵下，德州與亞利桑那州正在競逐美國半導體生產的霸主地位，前者找了三星電子相挺，後者則有台積電當靠山...

台積電貢獻熊本稅收 菊陽町明年中小學營養午餐免費

台積電熊本廠JASM今年2月開幕，貢獻稅收嘉惠當地學生。菊陽町町長吉本孝壽表示，以台積電進駐帶來的稅收為經費，明年菊陽町...

中東緊張情勢升溫 亞股普遍收低

繼上週末伊朗出動飛彈和無人機空襲以色列後，外媒今天報導敘利亞和伊朗驚傳爆炸聲，加劇外界對中東緊張情勢升溫的疑慮，油價應聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。