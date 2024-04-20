IMF：亞洲央行貨幣決策 不須隨美起舞

國際貨幣基金（IMF）調升今年亞洲經濟成長率預測，並表示亞洲今年將貢獻約60%的全球經濟成長，敦促亞洲央行貨幣決策不須緊跟美國聯準會（Fed），應配合本國國情與發展。

IMF亞太部門18日發布亞太地區經濟展望報告表示，亞洲今年經濟預估將成長4.5%，比去年10月的預測上修0.3個百分點，明年成長將趨緩至4.3%。完整亞太地區經濟展望報告預定美東時間4月30日晚間10時發布。

印度和中國大陸將是成長的最大驅動力，印度今年實質國內生產毛額預估將成長6.8%，為主要經濟體最快，中國大陸估將擴張4.6%，涵蓋印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國的東協五國預料將成長4.5%，越南成長率預測將接近6%。

IMF表示，亞洲成長的型態與背後驅動力依各國而異，中國和印度主要靠投資，其他亞洲新興國家則主要仰仗民間消費，南韓等新興經濟體則是依賴半導體需求暢旺的出口成長。

中國大陸經濟也將對亞洲其他國家造成莫大影響。IMF估算，中國大陸經濟每成長1個百分點，中期就會提振其他亞洲經濟體的成長率0.3個百分點。