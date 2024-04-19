新加坡彈性工作原則12月上路 勞工有權要求周休3日

新加坡最近宣布從12月起實施彈性工作指導原則，這項原則雖無法律拘束力，但對勞工無疑是一大利多，屆時將可向雇主申請遠端工作或每週工作改為4天等工作型態。

這項15日公布的彈性工作指導原則於12月1日生效，並將適用所有勞工，勞工可以申請適用增加居家辦公天數、彈性辦公地點，以及每週工作4天的週休3日（four-day workweek）等模式。這項新措施意欲減緩勞動市場緊繃壓力，吸納更多優秀人才到新加坡就業。

新加坡被視為東協國家小紅點，也是歐美企業在東南亞總部所在，這項由新加坡政府、企業與勞工共同發起並完成的彈性工作方案，對匯聚人才有莫大誘因。

●彈性工作準則 緩解勞動力市場緊繃

新加坡教育部兼人力部政務部長顏曉芳解釋，這項彈性工作指導原則不僅讓更多星國企業留住人才，也緩解勞動力市場緊繃與勞動人口老化等問題，更重要的是讓新加坡擁有更好的勞動力，鼓勵想在新加坡就業的勞動人口。

星國上班族說，這項彈性工作指導原則推動關鍵在於業者能否配合，因此能否獲得雇主支持非常重要，部分行業的工作型態可能不適用彈性工時，或每週工作4天的週休3日模式等，且需有相關配套措施，不要倉促上路，因此新制施行勢必仍有一段適應期。

●雇主針對彈性工作指導原則設立標準流程

根據新推彈性工作指導原則，勞工不僅有彈性工時、彈性工作量與彈性地點。勞工可以向雇主提出在辦公室以外地點辦公，諸如居家辦公，尤其當工作總時數與工作量不變前提下，勞工可以選擇靈活工作時間。

雇主雖要盡量滿足勞工要求，也要維持生產力，但勞工也需要了解當根據新制提出要求時，需評估是否會影響工作效率、工作量。

值得注意的是，據星馬媒體報導，雇主需要針對彈性工時安排設立標準流程，諸如勞工可以透過電子郵件申請，雇主要在2個月內對勞工申請做出准駁決定，另要提供拒絕申請的理由。

顏曉芳說，以新加坡目前情況來說，立法規範並不是最佳的作法，應以持續漸進方式，鼓勵勞資雙方可以推動安排靈活工作準則。

●企業主新興挑戰：變與不變

不乏有與新加坡貿易往來的大馬業者私下說，根據彈性工作指導原則，所有的企業都要有一套標準作業流程（SOP），藉以因應勞工提出彈性工時申請，從目前所獲資訊觀察，這套彈性工作指導原則範圍很大，週休3日僅為其一，企業更要考量的是營運成本、生產效率，否則將不利企業整體發展，尤其會對部分仍處於傳統產業的企業主造成不小挑戰。

另外，新加坡媒體報導，新加坡中小企業商會會長洪煜建議企業主應靈活思考應變，諸如改變聘僱策略，僱用原本就希望短期工作的人力，以擴大聘僱勞工範圍。

他認為，部分中小型企業或人力不足，一時難以因應所有勞工申請，因此企業要思考如何在新制下仍保有營運優勢。

另有不願具名的台商說，新加坡疫情過後勞動力市場緊繃，這項新制推出的確是基於新加坡長遠發展考量，具有吸納優秀勞工等條件；而有意利用新加坡地理位置優勢發展的企業，必須要與時俱進，不能在變與不變之間徘徊，否則將喪失立足新加坡競爭性。

●新加坡彈性工作指導原則 大馬勞工利多

新加坡鄰近馬來西亞，尤其是位於南馬新山有大批大馬人每天越過新柔長堤到新加坡工作，彈性工作指導原則新制一旦施行，對大馬每天往返新山到新加坡工作的「越堤族」（上班族）來說，的確是一項利多。

一名大馬「越堤族」告訴中央社記者，「越堤族」每天起早趕晚的「辛苦」可能只有星馬地區的人能夠感同身受，新柔長堤在交通尖鋒時段寸步難行，塞車非常嚴重，很多人被迫放棄開車改以步行方式越過長堤通關入境新加坡。

這名「越堤族」認為，如果能以居家辦公、彈性工時或所謂週休3日模式，將能省卻龐大交通成本，有利工作效率提升，何況目前已進入後疫情時代，應鼓勵這種新制推行，無需綁在辦公室8小時，如果讓勞工有更彈性選擇，對企業與勞工都是雙贏。