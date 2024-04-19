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Google組織重整成立新部門 推動軟硬體與AI整合

中央社／ 台北19日電
Google執行長皮查伊宣布，為整合硬體、軟體及人工智慧（AI），推動運算能力發展，Google正在調整組織，成立名為「平台與裝置」的新部門。 美聯社
Google執行長皮查伊宣布，為整合硬體、軟體及人工智慧（AI），推動運算能力發展，Google正在調整組織，成立名為「平台與裝置」的新部門。 美聯社

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）今天在官方部落格宣布，為整合硬體、軟體及人工智慧（AI），推動運算能力發展，Google正在調整組織，成立名為「平台與裝置（Platforms & Devices）」的新部門。

外媒The Verge分析，「平台與裝置」新部門將掌管Google旗下所有Pixel系列硬體產品，以及Android、Chrome、ChromeOS、Google相簿等軟體與服務。

Google新部門是由「裝置與服務產品領域（DSPA）」及「平台與生態系（Platforms &Ecosystems）」兩大部門整併而成，並包含Google研發單位中負責計算攝影、裝置端智慧化的技術團隊，將在各種平台和裝置上發展深度AI技術。

皮查伊解釋，把相關資源整合到新部門，有助於Google為用戶及合作廠商提供更高品質的產品與體驗，也將加速Android與Chrome生態系的發展，同時加快內部決策速度。

原本掌管裝置與服務業務的Google資深副總裁歐斯特羅（Rick Osterloh），將負責帶領「平台與裝置」新部門。

歐斯特羅在社群平台X（前身為推特）發文表示，他加入Google已8年，正要開始全新的角色，期待能加速整個Android生態系的AI創新。

Google

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