疑美國施壓 墨西哥停止中國電動車企獎勵措施

路透社18日報導，墨西哥疑似受到美國政府施壓，在今年1月與中國電動車製造商比亞迪高層會面時表示，不會提供汽車製造商減稅、低價土地等獎勵措施，並暫停今後與中國汽車製造商的任何會議。

據路透社報導，三位熟知內情的墨西哥官員稱，迫於美國的壓力，墨西哥政府與中國電動車製造商保持距離，拒絕為中國電動汽車生產提供低成本土地及減稅等激勵措施。

報導引述消息人士說法，今年1月，是墨西哥高層官員與中國知名電動汽車製造商比亞迪高層的最後一次會面。墨西哥官員在此次會議上明確表示，不會像過去一樣提供汽車製造商獎勵措施，並將暫停今後與中國汽車製造商的任何會議。

消息人士認為，此舉是受到來自美國貿易代表署（USTR）的壓力，要求將中國電動車製造商排除在「北美自由貿易協定」（NAFTA）建立的自由貿易區之外。

另外，墨西哥官員表示，雖然中國投資能幫助當地經濟，但墨西哥政府擔心2026年修訂「美國－墨西哥－加拿大協定」（USMCA）會激怒華府。

根據USMCA的落日條款，美墨加三國將於2026年7月決定是否將USMCA再延長16年。一名消息人士稱，墨西哥官員擔心美國官員可能會試圖徹底修改這項貿易協定，從而對墨西哥不利。

美國的干預反映了美國汽車行業、工會及政界的嚴重擔憂，擔心比亞迪、上汽、吉利、奇瑞和江淮等中國汽車製造商透過墨西哥後門管道，在美國銷售廉價電動汽車，避免支付目前高達27.5%的高額關稅。

白宮發言人表示，美國總統拜登（Joe Biden）不會讓中國汽車製造商生產的汽車充斥市場，對國家安全構成威脅。

美國貿易代表署官員表示，USMCA的目的不是為中國或其他可能尋求在不支付關稅的情況下進入市場的國家提供後門。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）周三表示，美國必須採取果斷行動，保護電動汽車免受中國補貼競爭的影響。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel LopezObrador）辦公室、比亞迪官員及中國駐拉美大使館未回應路透社。另外，墨西哥經濟部拒絕發表評論。

中國汽車約占墨西哥品牌總銷量的1/3，約有20家中國汽車製造商在墨西哥銷售汽車，但目前沒有一間製造商在墨西哥設廠。