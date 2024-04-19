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跟進美國？ 英國擬對大陸祭出投資限制

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
英國副首相陶敦18日在倫敦一個智庫活動上致詞時表示，英國政府將成立一個審查小組，調查對外直接投資的風險。（路透）
英國副首相陶敦18日在倫敦一個智庫活動上致詞時表示，英國政府將成立一個審查小組，調查對外直接投資的風險。（路透）

英國副首相陶敦（Oliver Dowden）表示，英國的開放經濟面臨前所未有的威脅，並暗示可能在「降低風險」的推動下限制對中國的投資與貿易。法廣報導指出，這些措施在一定程度上兌現了英國首相蘇納克向美國總統拜登做出的承諾。

綜合路透、法廣報導，陶敦18日在倫敦一個智庫活動上致詞時指出，英國當地開放的經濟被一些戰略競爭者及其代理人視為目標，不論是流入或流出的投資資金、進口和出口，以致學術的交流合作，所有這些範疇的經濟安全利益都受到威脅。

他並指出，中共正尋求讓世界愈來愈依賴中國，同時令中國毋須依賴他人，許多經濟安全風險確實與中國、俄羅斯、伊朗、北韓等國家有關。

陶敦表示，英國政府將成立一個審查小組，調查對外直接投資的風險，並就改善新興技術的出口管制展開諮詢。

他並表示，英國將透過「國家安全和投資法」等，處理英國對外投資的國安風險，特別是中國企業的收購。並將「關鍵礦物」和「半導體」列入敏感領域，未來所有涉及有關範疇的投資，都需按法規要求進行審查。

陶敦強調，英國「不會與全球經濟脫鉤」，但必須通過收緊出口管制和海外投資來「去風險」。

此外，學術國際合作案也是安全管控的重點。陶敦提到，英政府稍後會邀請英國各大學院校校長及情報安全機關代表開會，討論院校的國際合作方案面臨的國安風險，提高大學經費透明度，並研究現有的國家安全和外國投資法律如何適用於教師。

報導指出，英國採取上述舉措之前，拜登於去年八月簽署了一項行政命令，限制半導體、人工智能和量子等戰略領域的對外投資。而蘇納克去年六月曾訪問白宮，期間他「承諾」英國將建立對外投資審查制度，能夠「評估投資帶來的潛在國家安全風險」。

對於陶敦上述言論，大陸駐英使館發言人18日深夜透過官網發布「答記者問」表達堅決反對。發言人表示，英方指責中國搞「經濟脅迫」，這純屬無中生有，無比荒唐。如果英方限制技術領域對外投資和對外教育交流，將極其不明智，會嚴重影響英國技術進步和教育事業發展。

英國 風險

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