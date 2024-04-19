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蘋果溫室氣體排放量減半 推動清潔能源和材料創新

中央社／ 台北19日電

蘋果公司發布「2024年環境進度報告」，自2015年以來，蘋果溫室氣體排放總量已減少55%以上；蘋果設定的積極目標是在2030年實現整體價值鏈碳中和，以2015年為基準值，減少75%的排放量，將持續推動清潔能源、材料和回收方面的創新。

蘋果環境、政策與社會措施副總裁傑克森（LisaJackson）在官網發文說，蘋果的進展印證投入氣候行動的承諾，已將排放量減少一半以上，同時為更多使用者提供服務。前方還有更多艱難的工作，蘋果專注於運用創新與合作的力量來將影響力發揮到最大。

蘋果及全球供應鏈的團隊皆投入Apple 2030目標和公司的環境相關工作，推動清潔能源和能源效率、材料、碳移除、水資源管理、零浪費和回收再生等方面的創新。

舉例來說，去年蘋果電池中使用的鈷，總共有56%來自回收來源，是2022年的2倍以上；其中包括搭載M3晶片的MacBook Air筆記型電腦，是首款採用50%回收再生材料製成的蘋果產品。

蘋果整體供應鏈持續向清潔電力轉型的工作，推動大部分的減排，蘋果的供應商清潔能源計畫目前支援全球超過16.5吉瓦（GW，一單位GW為10億瓦）的再生能源。

此外，蘋果設計全新技術來推動電子產品回收領域的發展，包括拆解機器人Daisy，現在可以將29種機型的iPhone拆解成15個分離式元件；另有回收機器Dave和Taz，目前已與中國的回收夥伴合作部署。今年蘋果在位於加州的資產回收中心引進新的產品分類機，目標是實現流程自動化，提高效率和生產力。

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