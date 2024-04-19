美國公債跌勢加劇 只因紐約聯準銀行總裁提了「升息」兩字

在紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）提到升息的可能性之後，美國公債跌勢加劇，利率期貨市場進一步下調今年降息預期。

威廉斯在華盛頓的一場會議上回答提問時聲稱，再次升息不是他的基本預期。但他補充表示，「如果數據提醒我們需要通過升息來實現目標，那麼我們顯然會想要這樣做。」

周四上午公布的失業救濟金申領數據本來已經拖累債市走低。威廉斯發言後，2年期公債殖利率一度上漲5個基點至4.99%左右，接近近期波動區間的高端。

截至美東時間下午4時04分，2年期公債殖利率上漲5.4個基點，報4.9861%；5年期公債殖利率上漲6個基點，報4.6748%；10年期國債殖利率上漲4.3個基點，報4.6306%；30年期國債殖利率上漲3個基點，報4.7303%。

Moneta首席全球市場策略師Aoifinn Devitt在彭博電視上說：「美國公債殖利率走了個輪迴，又升到了幾個月前的水準。」

面對強勁的經濟數據和聯準會官員的講話，過去兩周華爾街基金經理和策略師不得不重新思考對利率前景的假設。

周四，互換利率市場預測到12月會議將累計降息38個基點，小於周三收盤時預測的43個基點。對11月降息25基點的預測仍然存在。但市場價格反映出來的升息概率仍然接近於零。

彭博數據顯示，彭博美國公債指數本月迄今累計下跌近2%，完全回吐了3月的1.3%漲幅。

摩根大通資產管理Kelsey Berro在內的部分華爾街人士認為，殖利率上升提供了買入機會，事實上周三投資人蜂擁認購了20年期公債。她表示，「殖利率進一步上升的幅度有限，因為聯準會仍然認為已經做得夠多了」。