日財相稱日圓受利差外「多種因素」影響 未在G-20討論匯率問題

日本財務大臣鈴木俊一表示，日本與美國的利率差距只是壓抑日圓的眾多因素之一，日圓兌美元目前徘徊在34年來低點附近。

鈴木周四在華盛頓舉行的20國集團（G-20）財長和央行總裁會議後表示，「匯率水準不僅取決於利率差距，還取決於經濟狀況、市場情緒和投機等多種因素。我不認為利率差距本身就決定了目前的匯率水準。」

鈴木表示，貨幣問題不在G-20會議議程上，因此他未在會中提出這個議題。儘管如此，他說，在華盛頓的其他場合，日本仍能與一些同行就外匯問題進行密切溝通。

在先前的G-20會議上，成員國同意了一項匯率政策，如果各國如果擔心不利經，他們可以採取措施應對過度的匯率波動。

鈴木和日本最高外匯事務官員神田真人在華盛頓都對日圓發出了警告，市場參與者認為，這是在為干預匯市做鋪墊。