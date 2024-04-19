美股大體持平 投資人評估企業財報和經濟數據

美國股市周四收盤大體持平，投資人評估最新的企業財報，而經濟數據和美國聯邦準備理事會官員的發言暗示，近期不太可能降息。

道瓊工業指數上漲22.07點，漲幅0.06%，收37,775.38點；標普500指數下跌11.09點，跌幅0.22%，收5,010.19點；那斯達克指數下跌81.87點，跌幅0.52%，以15,601.50點做收。

經濟數據顯示，美國勞動市場依然保持韌性，初次請領失業金人數持平於21.2萬人，大西洋沿岸中部地區製造業指數則升至兩年來最高。

穩健的勞動市場、近期顯示通膨具有黏性的數據，以及包括主席鮑爾在內聯準會官員的發言，促使市場放棄了將在6月會議上降息至少1碼的預期。

Carnegie Investment Counsel表示，失業率處於低點，消費者支出在這個經濟體中占70%，如果失業率持續低下，消費者將繼續支出，繼續旅行，繼續有服務需求，這將在年底推動企業獲利和股價上漲。

標普500指數連續第五個交易日下跌，股市經歷去年11月開始長達五個月的漲勢之後在近期陷入困境，推動之前漲勢的部分原因是市場預期聯準會可能在今年上半年降息。這是標普指數10月以來持續時間最長的一輪跌勢。

聯準會幾位官員在發言中重申沒有降息的緊迫性。紐約聯準銀行總裁威廉斯提到了強勁的經濟，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克稱他「願意保持耐心」，通膨回歸2%目標的速度比預期的要慢。

芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，市場認為6月降息至少1碼的可能性已降至15.2%，7月降息的可能性是41.5%，低於一周前的48.4%。

Netflix盤後下跌約4%，該公司此前公布了上季業績。

Meta Platforms上漲1.54%，給標普500指數帶來最大提振，此前伯恩斯坦將其目標價從535美元上調至590美元。

財報季繼續推進，Genuine Parts急升11.22%，是標普指數中漲幅最大個股，此前這家汽車零部件分銷商上調了2024年的獲利預測。

拉斯維加斯金沙集團急挫8.66%，是標普指數中表現最差個股，儘管其上季業績超出預期，但多家券商仍以其澳門業務疲軟為由下調了目標價。

Equifax下跌8.49%，此前這家信用評級公司給出的第2季營收預測低於預期。