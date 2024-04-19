美喊制裁伊朗 牽動石油供給

美國將再次制裁委內瑞拉石油，並打算對伊朗祭出新限制，可能會使石油供給轉緊。但據了解拜登政府擔心會推高通膨，下手應不致過重。

美國表示，由於委內瑞拉的馬杜洛政府，未能落實在今年公平舉行總統大選的承諾，將對委國重啟石油制裁。此舉代表，拜登政府承認六個月前美國鬆綁禁令，未能說服馬杜洛推動真正的選舉。

馬杜洛與美國支持的委國反對黨聯盟，於去年10月簽訂協議。不過墨水還沒乾，當局已展開全面鎮壓。主要反對黨的候選人馬查多（María Corina Machado）遭禁止參選，競選團隊並有成員被捕。先前民調顯示，馬查多可望取得壓倒性勝選。

然而，華府擔心對委國的新制裁，可能會在美國總統大選年推升油價，將允許美國能源巨擘雪佛龍（Chevron），維持與委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）的合資企業。

與此同時，伊朗13日發射飛彈，並出動無人機攻擊以色列，美國和歐盟準備祭出新制裁，部分是藉此勸阻以國不要報復，以免衝突升溫。分析師指出，美國大選年的考量下，華府不想掐住原油供給，加劇通膨，不傾向於實行「最大壓力」制裁。